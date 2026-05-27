Muzeul Mitropolitan Iași a aniversat un deceniu de la inaugurare

Muzeul Mitropolitan Iași a aniversat marți un deceniu de la inaugurare, marcând o bogată activitate dedicată valorificării și promovării patrimoniului spiritual și cultural al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Spațiul muzeal, deschis publicului în anul 2016, a fost amenajat la subsolul Catedralei Mitropolitane din Iași.

Vizitatorii au avut posibilitatea să descopere obiecte de cult, icoane, manuscrise, cărți vechi, broderii și alte mărturii valoroase ale istoriei ecleziastice din Moldova.

În cei zece ani de activitate, instituția a găzduit numeroase expoziții temporare, proiecte educaționale, evenimente culturale și activități de cercetare, prin care a urmărit apropierea publicului de valorile patrimoniului bisericesc.

„Mulțumim tuturor celor care au contribuit, de-a lungul acestui deceniu, la dezvoltarea și susținerea activității muzeului – ierarhi, colaboratori, specialiști, voluntari și, nu în ultimul rând, vizitatorilor care ne-au trecut pragul și au redescoperit, alături de noi, frumusețea patrimoniului spiritual al Moldovei”, au transmis reprezentanții instituției.

Muzeul a fost conceput ca un loc în care patrimoniul bisericesc se întâlnește cu memoria și cu viața culturală contemporană.

