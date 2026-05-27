Un youtuber român a transpus Catedrala din Timișoara în Minecraft: România are o adevărată comoară arhitecturală

Un youtuber român cu peste 145 de mii de abonați a transpus Catedrala Mitropolitană din Timișoara în jocul Minecraft.

Autorul a declarat pentru Basilica.ro că și-a propus să valorifice patrimoniul arhitectural românesc și să stârnească interesul tinerilor pentru descoperirea monumentelor religioase și culturale.

Proiectul început din luna februarie a fost realizat la scară 3:1, ceea ce înseamnă că lăcașul de cult din joc este de trei ori mai mare decât în realitate.

Timișoara în lumea Minecraft

Cunoscut sub pseudonimul Burtocu, creatorul de conținut a afirmat că alegerea nu a fost întâmplătoare.

„Am ales Catedrala Mitropolitană din Timișoara, deoarece în primul rând, Timișoara este orașul meu natal, iar catedrala este unul din simbolurile acestui oraș. Fiind un jucător de Minecraft timișorean, am vrut să fac Timișoara cunoscută în lumea Minecraft construind acest simbol”.

„Celălalt motiv este catedrala în sine și arhitectura ei. Mi se pare una din cele mai frumoase catedrale ortodoxe din lume. Sunt captivat atât de exterior cât și de interior și am dorit să împart această arhitectură excepțională cu mai multă lume de pe internet”, a explicat acesta.

O adevărată comoară arhitecturală

Autorul proiectului consideră că jocurile video pot deveni și un instrument prin care tinerii descoperă patrimoniul cultural și religios.

„Consider că România are o adevărată comoară arhitecturală, dar care din păcate nu este promovată prea des în spațiul online. Sper ca prin proiectele mele să pot trezi interesul pentru arhitectura noastră religioasă și laică”.

În timpul documentării, youtuberul român a spus că a descoperit mai bine particularitățile arhitecturale ale Catedralei Mitropolitane și diversitatea influențelor integrate în construcția sa.

„Faptul că, deși are o arhitectură inspirată după bisericile moldovenești, folosește foarte multe elemente bizantine, romanice. Nu este o catedrală construită într-un singur stil, are multe elemente din mai multe stiluri arhitecturale care pot fi văzute împreună”.

Multe încăperi și detalii autentice

Creatorul de conținut i-a îndemnat pe cei care vor descărca harta în care se află lăcașul de cult reconstituit să își acorde timp pentru a descoperi toate spațiile construite.

„Am adăugat multe încăperi și toate merită vizionate. Am ales o lumină galbenă și un interior mai întunecat, la fel ca în catedrala originală. Astfel, toți cei care vor intra în clădirea din joc pot avea o experiență asemănătoare, dar care evident nu se compară cu cea din realitate, care merită văzută pe deplin”, a spus Burtocu.

Întrebat dacă va continua seria construcțiilor inspirate din patrimoniul românesc, youtuberul român a confirmat că are deja în plan alte proiecte.

„Eu am recreat în trecut mai multe monumente și catedrale din spațiul est-european și românesc. În continuare mă voi axa pe bisericile din Timișoara, urmând să construiesc și alte monumente pe viitor”.

Catedrala Mitropolitană din Timișoara în Minecraft se află pe o hartă care poate fi descărcată și utilizată pe cea mai noua versiune de Minecraft.

Vezi și:

Sursă foto: Burtocu