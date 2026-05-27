Mâna Sfântului Pantelimon va fi adusă spre închinare la un spital de psihiatrie din județul Vrancea

Mâna Sfântului Mare Mucenic Pantelimon va fi adusă spre închinare duminică la Biserica „Sfânta Treime” din cadrul Spitalului de Psihiatrie Dumbrăveni, județul Vrancea.

Sfintele moaște vor fi aduse pentru două zile de la Mănăstirea Ciolanu, cu ocazia hramului lăcașului de cult. Inițiativa este dedicată în mod special persoanelor internate, personalului medical și tuturor celor care caută întărire sufletească, Sfântul Pantelimon fiind cinstit în tradiția ortodoxă ca ocrotitor al medicilor și tămăduitor al celor aflați în suferință.

Programul de hram va începe duminică, la Biserica „Sfânta Treime”, cu Utrenia, de la ora 08:30, urmată de Sfânta Liturghie, de la ora 09:30. De la ora 14:00, va fi oficiat Acatistul Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, iar de la 16:00 va avea loc Taina Sfântului Maslu.

Manifestările vor continua luni, cu același program, iar de la ora 16:00, va fi săvârșită Taina Sfântului Maslu și la Capela Spitalului Dumitrești, secție exterioară a spitalului din Dumbrăveni.

Organizatorii transmit că prezența sfintelor moaște reprezintă un prilej de rugăciune și întărire pentru cei încercați de boală și îi invită pe credincioși să participe la slujbele rânduite.

„Sfântul Pantelimon, ocrotitorul medicilor și grabnic ajutător al celor bolnavi, să ne fie tuturor izvor de tămăduire, întărire în credință și sprijin moral în momentele de încercare!”, au transmis reprezentanții bisericii din Dumbrăveni.

