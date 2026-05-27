Parohia „Sf. Dumitru” – Poștă, un așezământ istoric din Capitală, va avea propriul centru social

Părintele Michael Tița, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și Părintele Florin Nectarie Busuioc, Protopopul Sectorului 3 al Capitalei, au sfințit duminica trecută, împreună cu Părintele Paroh Mihai Gojgar, piatra de temelie a viitorului Centru social-pastoral al Parohiei „Sf. Dumitru” – Poștă din București.

Clădirea va avea suprafața de 106 metri pătrați și două niveluri, ca să nu afecteze silueta bisericii monument istoric. Va cuprinde săli pentru activitățile cu copiii și pentru activitățile social-culturale, un spațiu muzeal, biroul parohial și un spațiu pentru arhiva parohială.

Finalizarea lucrărilor este estimată pentru anul 2027. Noul centru va fi destinat activităților pastoral-educaționale și sprijinului comunitar, în continuarea misiunii sociale a bisericii din centrul Capitalei.

„Aveam nevoie de această construcție, pentru a desfășura nenumăratele activități sociale, culturale, catehetice ale parohiei”, a explicat, pentru Basilica.ro, Părintele Paroh Mihai Gojgar. „Avem o comunitate vibrantă și relativ tânără, cu credincioși implicați. Este meritul lui Dumnezeu, care a trimis oamenii.”

„Activitățile sunt organizate la inițiativa lor și cred că tocmai acesta este secretul: că au un cuvânt de spus”, a adăugat preotul. „Atunci când un om simte că este important, se implică, pentru că este și proiectul lui, nu e doar proiectul părintelui.”

Părintele Mihail Gojgar consideră că proiectul centrului reprezintă o minimă restituție istorică pentru un vechi așezământ care se întindea cândva pe zeci de mii de metri pătrați.

Istoria așezământului

În apropiere, pe locul unde se află în prezent Teatrul de Comedie, era cândva o clădire a Bisericii „Sfântul Dumitru” – Poștă în care s-au ținut primele ședințe ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. De aceea, sfântul lăcaș era denumit Biserica „Sf. Dumitru” Sinodală.

De asemenea, pe locul unde se construiește noul centru social, în secolul al 18-lea a funcționat o școală de muzică psaltică.

„Mai târziu, aici, a activat ca profesor și a fost și la strană, Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, viitorul Mitropolit al Moldovei”, a precizat părintele paroh. „Și tot aici, în casele Bisericii Sfântul Dumitru, a funcționat primul sediu al Conservatorului de artă și declamațiune din București.”

Parohia astăzi

Biserica „Sf. Dumitru” – Poștă, paraclis universitar, se află pe Strada Franceză nr. 1, în apropierea Muzeului Național de Istorie a României.

Din patrimoniul parohiei face parte o icoană a Sfântului Apostol Iuda Tadeul, cunoscut ca apărătorul cauzelor aparent pierdute. Comunitatea a înființat Asociația Umanitară Tadeu, care desfășoară numeroase proiecte social-filantropice.

Foto credit: Facebook / Parohia „Sf. Dumitru” – Poștă