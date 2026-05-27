Un paroh ialomițean construiește împreună cu oameni din sat un centru pentru activități cu copiii

Tânărul preot Andrei Patrick Marin, parohul comunității Speteni din comuna Bărcănești, jud. Ialomița, construiește cu propriile mâini un centru pentru activități cu copiii din parohie. Nu este singur, fiindcă i s-au alăturat și credincioși care au experiență în construcții.

„Îl construim din fonduri proprii, fiindcă nu avem finanțare din altă parte. Încercăm să ne descurcăm cum putem cu oameni din sat: unii știu să pună rigips, alții să facă instalația electrică și tot așa”, a explicat parohul pentru Basilica.ro.

În noua clădire se vor desfășura activitățile săptămânale de cateheză, la care participă aproximativ 20 de copii din comunitate.

Eforturile comunității au atras atenția jurnaliștilor de la TVR, care au făcut un scurt reportaj.

Simion Niculae, un meșter local implicat în lucrări, le-a spus ziariștilor că munca depusă în sprijinul comunității poate fi un exemplu pentru toți ceilalți, iar prof. Gabriela Ferfelea a subliniat că „educația nu înseamnă doar sala de clasă. Ea merge dincolo: educație non-formală, în comunitate”.

„Sunt patru biserici în satul nostru. Fiecare biserică are centru multifuncțional”, spune Părintele Andrei Patrick Marin.

Acțiunea este un exemplu de mobilizare a comunităților pentru a sprijini copiii cu ce pot: nu trebuie să fie mult, dar este important să se facă.

