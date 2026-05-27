Parohia Brâncuși din Capitală și-a sărbătorit hramul închinat Sfântului Ioan Rusul

Parohia Brâncuși din Sectorul 6 al Capitalei și-a sărbătorit miercuri hramul închinat Sfântului Ioan Rusul, cel de-al doilea ocrotitor spiritual al lăcașului de cult.

Cu acest prilej, părintele paroh Costel Burlacu a evidențiat actualitatea vieții sfântului și modul în care experiența sa poate deveni model pentru creștinii de astăzi.

„Cinstirea Sfântului Ioan Rusul este un moment de bucurie, de recunoștință și de mulțumire înaintea Bunului Dumnezeu pentru toate darurile pe care le-am primit. Atunci când ai evlavie la un sfânt, îți dorești să-i aduci cinstirea cuvenită și să-i mulțumești pentru toate darurile primite”, a spus părintele paroh.

Model al răbdării

În continuare, părintele Costel Burlacu a subliniat răbdarea și puterea de a transforma încercările în prilej de apropiere de Dumnezeu, amintind experiența robiei prin care a trecut Sfântul Ioan Rusul.

„El a căzut rob, dar nu a deznădăjduit. A făcut, cum a spus un sfânt contemporan, Sfântul Cleopa: Fă Rai din ce ai. Sfântul Ioan Rusul a făcut Rai din robie. Noi, când vin încercările, bolile și supărările, de multe ori ne revoltăm și întrebăm: De ce eu?. El însă a făcut cunună mucenicească din răbdare”.

„Cum vedem această răbdare la Sfântul Ioan Rusul? Ca una care i-a devenit un țel. Și cum a dobândit această răbdare? Prin multă rugăciune. Așadar, iată că un dar benefic al răbdării devine rugăciunea”, a mai spus părintele paroh.

Îndemn la a urma Sf. Ioan Rusul

Preotul a atras atenția și asupra ritmului accelerat al societății actuale, arătând că lipsa răbdării a devenit o provocare tot mai prezentă în viața oamenilor: „Suntem foarte superficiali și vrem totul repede”.

„Dacă ceva în viață nu primim așa cum ne dorim noi, noi trebuie să stăruim ca Dumnezeu să ne rânduiască cele ce ne sunt de folos. Pentru că vedem, noi tot timpul cerem. Și, din păcate, nu totdeauna este spre mântuirea noastră”.

Pr. Costel Burlacu i-a îndemnat pe credincioși să primească voia lui Dumnezeu cu mai multă încredere și statornicie: „Să mergem pe principiul pe care îl avem în rugăciunea Tatăl nostru, în care ni se spune atât de frumos facă-se voia Ta. Pentru că din nou lipsa răbdării noastre ne face ca noi să nu fim răbdători și să primim voia lui Dumnezeu, ci să-L forțăm”.

La finalul slujbei, au fost pomeniți și ctitorii lăcașului de cult prin slujba parastasului, în semn de recunoștință pentru contribuția lor la zidirea și susținerea comunității.

Parohia „Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Ioan Rusul” din cartierul Brâncuși a fost înființată în anul 2008 și a desfășurat de-a lungul timpului numeroase proiecte sociale, educaționale și culturale. Lăcașul de cult este Paraclis Patriarhal.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu