Ambasadoarea Georgiei în România a primit Ordinul „Crucea Sf. Maria Brâncoveanu”: Simbol al valorilor spirituale comune

Ambasadoarea Georgiei în România, Tamar Beruchashvili, a fost decorată miercuri cu Ordinul „Crucea Sfânta Maria Brâncoveanu”. Excelența Sa a spus că această distincție este „un simbol durabil al drumului nostru comun către o armonie spirituală și culturală tot mai profundă”.

Distincția a fost acordată în cadrul evenimentului organizat în Sala de recepții „Festivitas” din Palatul Patriarhiei cu prilejul Zilei Naționale a Georgiei.

Implicare în realizarea proiectelor comune

Anunțul decorării a fost făcut de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, care a transmis mesajul Patriarhului României și a explicat semnificația alegerii distincției.

„Având în vedere implicarea atât de energică a doamnei ambasador și a personalului ambasadei în realizarea proiectelor comune, Patriarhul României conferă Excelenței Sale Ordinul Crucea Sfânta Maria Brâncoveanu”.

Preasfinția Sa a subliniat și legătura dintre soția Sfântului Domnitor Constantin Brâncoveanu și Sfântul Antim Ivireanul: „Ea l-a cunoscut îndeaproape pe sfântul mitropolit, cunoscută fiind colaborarea dintre domnitorul martir și Sf. Antim Ivireanu în sprijinirea Bisericii din întregul Orient ortodox și mai ales din Transilvania”.

„Vă felicităm, în numele Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, din toată inima! Vă urăm sănătate și succes în activitatea pe care o desfășurați”, a urat Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul.

Legătură spirituală între Georgia și România

Ambasadoarea Tamar Beruchashvili a spus că primește distincția ca pe o recunoaștere a relației dintre cele două popoare: „Primesc această înaltă distincție nu doar ca pe o onoare personală, ci mai ales ca pe o recunoaștere a legăturilor spirituale și culturale trainice care unesc popoarele georgian și român”.

Excelența Sa a subliniat importanța Sfintei Maria Brâncoveanu, canonizată anul trecut: „O personalitate remarcabilă, a cărei credință, curaj și devotament față de valorile creștine continuă să ne inspire. Să fiu asociată, chiar și în mod modest, cu o asemenea moștenire îmi umple inima de respect și evlavie”.

Diplomatul a evidențiat și colaborarea dezvoltată în ultimii ani cu instituțiile Bisericii Ortodoxe Române: „Această distincție recunoaște eforturile pe care Ambasada Georgiei le-a depus pentru consolidarea dialogului spiritual și cultural dintre cele două națiuni”.

„În ultimii ani, am construit parteneriate apropiate cu Agenția de știri Basilica, Trinitas TV, Biblioteca Sfântului Sinod și, în mod special, cu Mănăstirea Sfântul Antim Ivireanul, un loc care are o semnificație aparte în inimile tuturor georgienilor care vizitează România”.

Punte vie între popoare

Excelența Sa l-a evocat și pe Sfântul Antim Ivireanul ca simbol al apropierii dintre cele două țări: „Sfântul nostru comun, Antim Ivireanul, ne unește într-un mod minunat. El rămâne pentru noi o punte vie între popoarele noastre și un simbol puternic al legăturii spirituale profunde dintre Georgia și România”.

„Dumnezeu să binecuvânteze poporul român! Dumnezeu să binecuvânteze poporul georgian și Sfânta Biserică, cea care ne unește în credință”, a afirmat la final Tamar Beruchashvili.

Ambasadoarea Georgiei în România a acordat Agenției de știri Basilica un interviu în luna aprilie, pe teme variate, de la relațiile româno-georgiene și comunicarea digitală până la rolul femeii în societate și femei care oferă modele și inspirație spirituală. Interviul complet poate fi accesat aici.

Vezi și:

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene