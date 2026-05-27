Festivalul de Muzică Bizantină de la Iași: PS Damaschin Dorneanul a subliniat rolul cântării bisericești

Episcopul vicar Damaschin Dorneanul al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a oficiat luni slujba Vecerniei la Biserica „Vovidenia” din Botoșani, unde a subliniat rolul cântării bisericești. Momentul liturgic a făcut parte din programul Festivalului Internațional de Muzică Bizantină de la Iași.

Preasfinția Sa a subliniat sensul autentic al muzicii bisericești și locul ei în viața liturgică.

„Nu este făcută doar pentru a fi audiată la un concert, pe un playlist sau atunci când mergem cu mașina. Și atunci ajută, te liniștește muzica bisericească, dar finalitatea muzicii este ca ea să fie cântată, interpretată și auzită aici, la biserică”, a subliniat ierarhul.

Frumusețea cântării nu stă doar în talent, ci și în dăruirea celui care o slujește: „Când dragostea pentru un lucru covârșește inima omului, îl face să dea tot ce poate din puterile lui, din cunoștințele lui, din energia lui și din timpul lui”.

Adresându-se celor care au cântat la strană, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a explicat că această lucrare este o chemare și o slujire sfântă: „Să aveți conștiința că atunci când stați în strană, sunteți împreună cu îngerii care cântă tot timpul lui Dumnezeu”.

Ajutorul Sfintei Blandina

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul i-a îndemnat pe credincioși să îi ceară ajutorul și mijlocirea Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, recent canonizată de Biserica Ortodoxă Română.

„De fiecare dată când ajungeți la Iași, să nu uitați să intrați în catedrală și pentru Sfânta Parascheva, bineînțeles, pentru că este Maica noastră, ocrotitoarea Moldovei, dar și pentru faptul că, de o săptămână și ceva, în Catedrala Mitropolitană din Iași se află și moaștele mamei Blandina”.

„Să vă aducă mângâiere în suflet, liniște, tihnă, să vă dea întărire atunci când sunteți în necazuri și nu uitați că Dumnezeu niciodată nu părăsește pe cei care se pun sub ocrotirea Lui”, a adăugat ierarhul.

Ediția din acest an a Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași este dedicată Maicii Domnului și sfintelor femei, în contextul în care anul 2026 a fost proclamat în Patriarhia Română drept Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar.

