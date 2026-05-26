Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Patriarhul Daniel: Biserica este chemată să intensifice eforturile pastorale pentru sprijinirea familiei creștine

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj luni, cu ocazia deschiderii lucrărilor Conferinței pastoral-misionare de primăvară a clericilor din Arhiepiscopia Bucureștilor, care se desfășoară la Palatul Patriarhal, în perioada 25-26 mai.

A fost sfințită prima biserică din Basarabia închinată Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași

Prima biserică din Basarabia închinată Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași a fost sfințită duminică, la Cimișlia. Lăcașul de cult mai este ocrotit de Sfântul Ierarh Nicolae și Sfânta Muceniță Evdochia.

Reportaj despre Așezământul Sf. Tecla din Capitală: Inspirație din trecut, concept inovativ

Observator News a realizat un reportaj la Așezământul Sf. Tecla din București, unde un proiect arhitectural inspirat din trecut, dar cu forme inedite, găzduiește un concept inovativ de asistență socială.

Biserica Olari a găzduit a șaptea ediție a Concursului „Răsună toaca pe pământ și-n cer”

Biserica Olari a găzduit duminică a șaptea ediție a Concursului „Răsună toaca pe pământ și-n cer”. Competiția a fost dedicată promovării unei tradiții reprezentative pentru spiritualitatea ortodoxă.

A fost pusă piatra de temelie a primei biserici construite de ortodocșii români la Düsseldorf, în Germania

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, a sfințit săptămâna trecută piatra de temelie a primei biserici ortodoxe românești din Düsseldorf, Germania.

