A fost sfințită prima biserică din Basarabia închinată Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași

Prima biserică din Basarabia închinată Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași a fost sfințită duminică, la Cimișlia. Lăcașul de cult mai este ocrotit de Sfântul Ierarh Nicolae și Sfânta Muceniță Evdochia.

Slujba de sfințire și Sfânta Liturghie au fost oficiate de Mitropolitul Petru al Basarabiei, împreună cu Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos și Episcopii Veniamin al Basarabiei de Sud, Visarion al Tulcii și Ieronim al Daciei Felix.

Înaltpreasfințitul Părinte Petru a subliniat însemnătatea noilor sfinți pentru viața Bisericii: „Ne bucurăm de această canonizare, pentru că sunt sfinții noștri naționali, care s-au născut pe pământul acesta”, a declarat Mitropolitul Basarabiei pentru Trinitas TV.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat că aceste canonizări oferă posibilitatea de a descoperi exemple de viață trăită în credință și răbdare, în vremuri de încercare: „Prin aceste canonizări și noi am aflat despre viața lor în acele perioade grele și chinurile”.

Unitatea Bisericii

În predică, Preasfințitul Părinte Visarion a tâlcuit Evanghelia Duminicii a șaptea după Paști și a evidențiat rugăciunea Mântuitorului pentru unitatea Bisericii.

Ierarhul a amintit că Hristos „Se roagă Părintelui Ceresc ca să păzească întru unitate pe ucenicii Săi”, arătând că această rugăciune îi cuprinde și pe credincioșii din toate generațiile.

Amintind cuvintele Sfântului Apostol Pavel, „este un Domn, o credință și un botez”, Episcopul Tulcii a explicat că această unitate își găsește temelia în credință, care face ca Biserica să rămână, potrivit Simbolului de credință, „una, sfântă, sobornicească și apostolească”.

Casă în locurile natale

Înaltpreasfințitul Părinte Casian a evidențiat caracterul deosebit al momentului, explicând că noul lăcaș reprezintă un reper duhovnicesc legat de viața și mărturia noii sfinte: „Această biserică este, la pomenirea Sfintei Mărturisitoare Blandina, prima ei casă statornică în locurile natale”.

„Preasfințitul Părinte Veniamin i-a pregătit această casă caldă, sufletească în anul închinat sfintelor femei și familiei creștine”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

Arhiepiscopul Dunării de Jos a explicat că ridicarea lăcașului de cult are loc într-un context cu o semnificație deosebită pentru Episcopia Basarabiei de Sud, „la opt ani de la primirea cerescului har de către Preasfințitul Părinte Veniamin, prin mâinele Preafericitului Părinte Patriarh Daniel”.

Un eveniment unic

Preasfințitul Părinte Veniamin a subliniat dezvoltarea comunității și eforturile depuse pentru ridicarea noului lăcaș de cult: „Ne bucurăm foarte mult că, iată, cu ajutorul lui Dumnezeu, în ultimii cinci ani, am reușit să construim aici o biserică din lemn pentru comunitatea ortodocșilor”.

La finalul evenimentului au fost oferite distincții celor care au sprijinit construirea bisericii din lemn, iar părintele Petru Goreanu, parohul comunității, a primit rangul de iconom stavrofor.

Evenimentul din Episcopia Basarabiei de Sud a marcat și prima sărbătoare de după canonizarea Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, fiică a Basarabiei.

Sfânta Mărturisitorare Blandina a fost canonizată în ședința din 1 iulie 2025 a Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, alături de alte 15 femei românce cu viață sfântă. Proclamarea generală a canonizării lor a avut loc la Catedrala Patriarhală în 6 februarie 2026, iar proclamarea locală a sfintei a avut loc în luna mai la Iași și la Chișinău.

Foto credit: Facebook / Episcopia Basarabiei de Sud