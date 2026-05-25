Episcopul Ignatie a slujit într-o parohie din Spania: Să-L cunoaștem pe Dumnezeu prin iubire

Să-L cunoaștem pe Dumnezeu prin iubire, a îndemnat duminică Episcopul Ignatie al Hușilor în Parohia „Sfânta Anastasia Romana”, Parla – Madrid, Spania.

Preasfinția Sa a subliniat identitatea lui Hristos, sensul adevăratei vieți și modul în care omul poate intra în comuniune cu Dumnezeu.

„Dacă vrem să vedem un om frumos în sensul dumnezeiesc al cuvântului, un om perfect, desăvârșit, în comuniune cu Dumnezeu, un om deschis total, disponibil total pentru Dumnezeu dar și pentru oameni, acesta este Iisus Hristos”.

Ierarhul a amintit că Sfinții Părinți reuniți la Sinodul I Ecumenic au apărat adevărul de credință privind Persoana Mântuitorului Iisus Hristos: „Sunt cei care au reafirmat în chip ferm identitatea lui Iisus Hristos”.

Fiul lui Dumnezeu, prin Întrupare, „nu a părăsit cele ale dumnezeirii”, ci a rămas ceea ce era din veșnicie și a devenit, în același timp, om adevărat, fără păcat.

Viața veșnică începe din această lume

Pornind de la rugăciunea arhierească a Mântuitorului, Preasfințitul Părinte Ignatie a explicat sensul profund al vieții veșnice, subliniind că aceasta nu trebuie înțeleasă exclusiv ca o realitate de după moarte, ci „înseamnă orice moment în care noi ne rugăm, intrând în comuniune cunoscându-L pe Dumnezeu”.

„În această rugăciune, Hristos ne spune că viața veșnică înseamnă să-L cunoaștem pe adevăratul Dumnezeu – pe Dumnezeu-Tatăl și pe Iisus Hristos pe Care L-a trimis”.

„Veșnicia pătrunde în timpul nostru efemer prin Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie; experiem veșnicia prin rugăciune, pentru că intrăm în comuniune cu Cel care este Absolutul, veșnicia ființială”, a adăugat Episcopul Hușilor.

Preasfinția Sa a avertizat că de fiecare dată când lumea încearcă să-L îndepărteze pe Hristos din centrul vieții sale, omul ajunge să-și piardă sensul existenței și cunoașterea vieții veșnice.

„Ori de câte ori, pe parcursul istoriei umanității, oamenii au avut tendința de a-L evacua pe Dumnezeu-Omul, pe Iisus Hristos din lume, omul a sfârșit în dispreț, în ciuntirea demnității sale și într-o neînțelegere a cea ce implică comuniunea dintre semeni”.

Cunoașterea prin iubire

În partea finală a predicii, Episcopul Hușilor a explicat că descoperirea vieții veșnice înseamnă adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu: „Cu cât ajungem să iubim mai mult pe cineva, cu atât îl cunoaștem mai bine, dar cunoașterea aceasta nu este rațională”.

„Cel pe care noi îl iubim devine cel care locuiește în inima noastră. Aceasta este cunoașterea despre care vorbește Iisus Hristos – viața veșnică – cunoașterea lui Dumnezeu”, a spus Preasfinția Sa.

„Iubirea este cea care ne creează această intimitate extraordinară cu El. În intimitatea cu Hristos putem să cunoaștem și identitatea Lui și să o simțim, ca Cel ce este Dumnezeu desăvârșit și Om desăvârșit, modelul, icoana pentru noi toți”.

Ierarhul a arătat că iubirea deschide omului calea spre adevărata viață prin Hristos „care, prin lumina Învierii Sale, dă sens întregii umanități”.

Preasfințitul Părinte Ignatie a participat sâmbătă la sfințirea Catedralei Episcopale „Intrarea Maicii Domnului în biserică” din Madrid.

Foto credit: Episcopia Hușilor