A fost oficiată prima Sfântă Liturghie într-o nouă parohie din Italia, ocrotită de Sf. Blandina de la Iași

În parohia românească din Mentana, Italia, a fost oficiată duminică prima Sfânta Liturghie. Evenimentul a marcat debutul activității unei noi comunități puse sub ocrotirea Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași.

Credincioșii au participat la prima slujire din viața noii comunități. Momentul a reprezentat nu doar începutul unui nou centru pastoral, ci și un pas important în consolidarea vieții spirituale a românilor din zonă.

Părintele paroh Constantin Bălăucă a subliniat semnificația acestui început, arătând că noua parohie reprezintă „o lucrare a lui Dumnezeu și o chemare la unitate, rugăciune și mărturisire a credinței”.

Totodată, preotul a explicat că noua comunitate va deveni un spațiu viu al comuniunii și al lucrării pastorale: „Este un început sfânt. Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu, prin mijlocirile Sfintei Mărturisitoare Blandina, să binecuvinteze această parohie, pe slujitorii ei și pe toți credincioșii care vor păși aici cu credință și nădejde”.

„Nădăjduim ca această primă slujire să fie temelia unei lucrări roditoare și a unei comunități unite în Hristos”, a mai spus părintele paroh din Metana.

Noua parohie își propune să ofere românilor din regiune un spațiu de rugăciune, comuniune și păstrare a identității spirituale și culturale, urmând ca în jurul vieții liturgice să fie dezvoltate și activități pastoral-misionare și social-educative.

