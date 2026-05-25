Mitropolitul Laurențiu, despre rolul Bisericii în viața oamenilor: Este o şcoală a rugăciunii

Mitropolitul Laurențiu al Ardealului a subliniat duminică rolul Bisericii în viața oamenilor, despre care a spus că „este o şcoală a rugăciunii”.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Înălțarea Domnului și Sfântul Nicolae” din Sibiu.

În predică, Mitropolitul Ardealului a explicat că Rugăciunea Arhierească a Mântuitorului are un rol aparte în viața liturgică a Bisericii, pregătind apropierea sărbătorii Cincizecimii.

„Această amplă descoperire ne este necesară întăririi noastre în credinţă şi ne pregăteşte pentru praznicul ce urmează, al Pogorârii Duhului Sfânt”.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu a subliniat că această duminică are și o semnificație aparte în perioada liturgică dintre cele două mari sărbători. „Duminica aceasta face legătura între cele două praznice, Înălţarea la cer a Mântuitorului şi Pogorârea Sfântului Duh”.

Importanța rugăciunii

Referindu-se la conținutul rugăciunii rostite de Mântuitorul înainte de Pătimirea Sa, Înaltpreasfinția Sa a arătat că aceasta cuprinde întreaga lucrare mântuitoare a lui Hristos.

„Mântuitorul înalţă către Tatăl ceresc o întreită rugăciune: mai întâi pentru Sine Însuşi, ca să fie consacrat pentru jertfă, apoi pentru ucenicii Săi care vor rămâne în lume pentru continuarea misiunii lor, dar şi pentru toţi credincioşii care vor asculta cuvintele lor”.

Totodată, Mitropolitul Laurențiu a evidențiat faptul că Rugăciunea Arhierească reprezintă și un model pentru viața Bisericii: „Rugăciunea Arhierească adresată de Mântuitorul Hristos Tatălui Ceresc este model pentru cinstirea supremă pe care o aduce Biserica lui Dumnezeu”.

La finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Ardealului a primit un dar din partea celor trei comunităţi parohiale arondate locaşului de cult.

