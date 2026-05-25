Reportaj despre Așezământul Sf. Tecla din Capitală: Inspirație din trecut, concept inovativ

Observator News a realizat un reportaj la Așezământul Sf. Tecla din București, unde un proiect arhitectural inspirat din trecut, dar cu forme inedite, găzduiește un concept inovativ de asistență socială.

„Totul este gândit până la cel mai mic detaliu, deși vorbim de o construcție de 11.000 de metri pătrați. Scările îmbracă forma aripilor păsărilor, geamurile îți dau senzația că ești într-o arcă, iar pictura pereților transmite mesaje de solidaritate și recunoștință”, afirmă realizatorii reportajului.

Forme pure și mângâietoare

La proiect, care este aproape finalizat, se lucrează de patru ani – inclusiv cu materiale aduse din Grecia și Orientul Apropiat – Egipt, Iran.

„Detaliile toate trimit către biserica din primele veacuri, dar și mai târziu, la bisericile din Constantinopol. Totul în jur invită la liniște”, a explicat reporterului Părintele Mihai-Iulian Grobnicu, slujitor la biserica Fundației „Sf. Tecla”, care a înființat așezământul.

„Locurile acestea ortodoxe au o blândețe și o rotunjime”, a explicat arhitectul Florian Stanciu. El a mărturisit că proiectul i-a ridicat provocarea de a ieși „din severitatea formelor dure” și de a lucra „cu puritatea”.

4 lăcașuri de rugăciune

Așezământul este dotat cu o biserică mare și alte trei paraclise la subsol, unul fiind deja sfințit și dat în folosință.

„Stau și mă uit la rugăciunea finală și văd întreaga comunitate: tineri de 30 de ani, bunici de 70-80 de ani care schimbă aceleași priviri și respiră același aer împreună. E minunat și mă face să gândesc de fiecare dată: aceasta este Împărăția Cerurilor”, a declarat părintele Mihai-Iulian Grobnicu.

Cămin pentru vârstnici și tineri

Acesta este și conceptul de asistență socială aplicat la așezământ: vor fi găzduiți vârstnici care au nevoie de cazare și îngrijire, dar și studenți care nu au resursele pentru a se caza pe parcursul studiilor.

Cei din urmă vor beneficia de acces la un amfiteatru și săli de conferințe, precum și la o bibliotecă înzestrată cu 10.000 de titluri.

Conceptul de locuire intergenerațională este testat, validat și deja considerat o soluție de succes în multe țări europene: reduce izolarea seniorilor, iar tinerii economisesc bani și învață din experiența de viață a bătrânilor.

„Fiecare dintre noi suntem chemați, prin viața noastră creștină, să dăruim celuilalt. Încercăm să renunțăm puțin la noi pentru a face loc în mintea și milostenia noastră celor care au mai multă nevoie decât avem noi, iar ceea ce facem noi aici, la Sf. Tecla, e să oferim celor care au nevoie liniște, comuniune, sprijin și o doză de educație și de cultură”, a explicat părintele Mihai-Iulian Grobnicu.

Sfânta Tecla, ocrotitoarea fundației și a așezământului, a fost prima muceniță din istoria Bisericii și este considerată întocmai cu apostolii.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu