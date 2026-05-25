A fost pusă piatra de temelie a primei biserici construite de ortodocșii români la Düsseldorf, în Germania

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, a sfințit săptămâna trecută piatra de temelie a primei biserici ortodoxe românești din Düsseldorf, Germania.

Evenimentul a avut loc de praznicul Înălțării Domnului și al Sfinților Împărați Constantin și Elena, părintelui mitropolit alăturându-se un sobor numeros de clerici români din diaspora.

Înaltpreasfinția Sa a felicitat comunitatea și pe părintele paroh pentru toate eforturile făcute pentru construirea propriului sfânt lăcaș și a amintit cât de specială este chemarea de a zidi un loc de odihnă lui Dumnezeu.

Au participat autorități și reprezentanții altor culte

După slujbă și după cuvântul părintelui mitropolit Serafim, au salutat oficial comunitatea doamna consul gerant Raluca Umbrărescu, doamna primar de sector Melina Schwanke, Florian Ganslmeier, reprezentantul Bisericii Romano-Catolice, și Heinrich Fucks, din partea Bisericii Evanghelice.

O cuvântare deosebită a susținut părintele protoiereu Radu Constantin Miron, botezat chiar de părintele protoiereu Emilian Vasiloschi, întemeietorul parohiei.

Părintele protoiereu Iosif-Cristian Rădulescu a mulțumit tuturor pentru participare și pentru toată susținerea comunității care a dovedit un puternic duh de unitate în rugăciune și slujire necesar pentru acest nou început.

Activitate culturală

A doua zi, vineri, parohia a organizat o proiecția filmului documentar „Lumina de la Colciu”, despre viața Sf. Cuv. Dionisie Vatopedinul de la Colciu, realizat de Pr. Ionuț Coconu și Cornel Pîrșcoveanu.

La final, cei aproximativ 100 de participanți au cinstit un fragment din moaștele sfântului dăruit parohiei de Chilia „Sf. Gheorghe” de la Colciu, din Sfântul Munte Athos.

Parohia Ortodoxă Română din Düsseldorf are hramurile „Sfânta Treime” și „Sfântul Nicolae”.

