Biserica Olari a găzduit a șaptea ediție a Concursului „Răsună toaca pe pământ și-n cer”

Biserica Olari a găzduit duminică a șaptea ediție a Concursului „Răsună toaca pe pământ și-n cer”. Competiția a fost dedicată promovării unei tradiții reprezentative pentru spiritualitatea ortodoxă.

Evenimentul a reunit participanți din București și din afara Capitalei, cu vârste cuprinse între 5 și 30 de ani. Concurenții au fost împărțiți pe categorii de vârstă, iar prestațiile lor au fost apreciate în funcție de criterii precum ritmul, tehnica de interpretare, atenția și expresivitatea.

Din juriu au făcut parte părintele Alexandru Marius Dumitrescu, profesor de muzică la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, Dragoș Ioniță, inspector de religie în cadrul Inspectoratului Școlar al Municipiului București, și părintele Cătălin Ovidiu Robu, referent administrativ în cadrul Protoieriei Sector 2 Capitală.

Competiția a evidențiat faptul că arta bătutului toacei presupune mai mult decât însușirea unei tehnici. Participanții au demonstrat disciplină, coordonare, simț muzical și înțelegerea rolului liturgic al acestui instrument tradițional al Bisericii.

În tradiția ortodoxă, toaca și clopotele au menirea de a chema credincioșii la rugăciune, de a marca timpul liturgic și de a însoți momentele importante ale slujbelor.

Evenimentul, organizat de Biserica Olari, în colaborare cu Protoieria Sector II Capitală, s-a încheiat cu premierea participanților în semn de apreciere pentru implicare și dorința de a păstra vie această tradiție.

