PS Ambrozie în Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic: Rugăciunea lui Hristos rămâne actuală și astăzi

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a săvârșit duminică Sfânta Liturghie la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Vânătorii Mici, județul Giurgiu.

Pornind de la textul Evangheliei, Episcopul Giurgiului a subliniat că rugăciunea arhierească a Mântuitorului îi privește nu doar pe apostoli, ci și pe creștinii de astăzi.

„Mântuitorul spune: Atâta timp cât am fost în lume, i-am păzit în numele Tău. Nu mă rog să-i iei pe ei din lume, ci să-i păzești pe ei de cel viclean. Rugăciunea mai presus de lume a Mântuitorului se referă și la noi, cei care suntem urmași ai apostolilor”, a spus Preasfinția Sa.

La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Ambrozie l-a felicitat pe părintele paroh Gabriel Cucu pentru lucrările realizate la sfântul locaș și pentru activitatea pastoral-misionară desfășurată în comunitate. Preotul i-a mulțumit ierarhului pentru vizita pastorală și pentru slujirea arhierească.

„Să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne întărească în credință, să ne călăuzească pașii și să rostim tot timpul, cu credință în Hristos, rugăciunea Sa”, a subliniat pr. Gabriel Cucu.

Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Parohia Vânătorii Mici a fost ctitorită în anul 1853 și a trecut de-a lungul timpului prin mai multe lucrări de reparație și consolidare.

Foto credit: Facebook / Episcopia Giurgiului