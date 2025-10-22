Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut.

Tehnică modernă și confecții metalice estetice în Catedrala Națională (pdf)

Cu cinci zile înainte de sfințirea picturii Catedralei Naționale, Basilica.ro publică ultimul din seria de pliante realizate de Arhiepiscopia Bucureștilor cu acest prilej.

Citește mai mult.

Arhiepiscopia Bucureștilor a lansat o platformă online dedicată pelerinajului la Sf. Dimitrie cel Nou: Informații în timp real

Arhiepiscopia Bucureștilor a lansat o platformă dedicată pelerinajului la Sfântul Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, care pune la dispoziție informații în timp real.

Citește mai mult.

A început procesiunea cu moaștele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava: Unde ajung în prima zi

Moaștele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava au scoase marți dimineață din Catedrala Arhiepiscopală din Suceava – biserica mănăstirii ocrotite de sfânt, pentru a începe pelerinajul devenit deja tradiție în eparhie după pandemia de Covid-19.

Citește mai mult.

Adriana Ene: Depresia și stigma socială – puntea fragilă către a pierde sensul de a fi în această lume

Adriana Ene, îndrăgita realizatoare a emisiunii „Bucuria poveștilor” de la Radio Trinitas și Trinitas TV, este psiholog și psihoterapeut în supervizare, cu atestat de liberă practică în Psihoterapie și Psihodramă. Ea a contribuie la pagina noastră de Facebook cu rubrica #ȘtiințaSufletului, din care extragem periodic și materiale pe care le publicăm pe site.

Citește mai mult.

O mămică a ales viața pentru pruncul ei în timp ce participa la pelerinajul Sfintei Parascheva

O mămică în vârstă de 21 de ani a decis, în timp ce participa la pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva, să nască pruncul pe care în poartă cu sine de șapte săptămâni.

Citește mai mult.