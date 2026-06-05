IPS Ciprian, vizită la Întâistătătorul Eparhiei Armene în România: Au discutat cooperarea dintre cele două Biserici

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a efectuat miercuri o vizită la sediul Arhiepiscopiei Armene din România, unde s-a întâlnit cu Preasfințitul Părinte Datev Hagopian.

În cadrul întâlnirii desfășurate la sediul Arhiepiscopiei Armene din România, cei doi ierarhi au discutat despre situația actuală a bisericii istorice armenești cu hramul „Sfântul Gheorghe” din municipiul Focșani, monument istoric aflat în grija comunității ortodoxe locale în baza unui protocol de cooperare semnat în anul 2010 între cele două eparhii.

Documentul prevedea darea în folosință gratuită a lăcașului de cult către Parohia Ortodoxă „Sfântul Gheorghe”-Armeni din Focșani, cu asumarea responsabilității privind conservarea, întreținerea și integrarea acestuia în circuitul liturgic activ.

În cadrul discuțiilor, reprezentanții celor două Biserici și-au exprimat dorința actualizării convenției privind încredințarea lăcașului de cult către Parohia Ortodoxă „Sfântul Nicolae”-Vechi din Focșani, în aceleași condiții.

Noua înțelegere ar urma să fie încheiată pentru o perioadă de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii termenului stabilit, în beneficiul credincioșilor celor două comunități.

Cooperare istorică între cele două Biserici

Preasfințitul Părinte Datev Hagopian și-a exprimat aprecierea față de modul în care comunitatea ortodoxă a îngrijit biserica armenească din Focșani și a evidențiat importanța colaborării dintre cele două Biserici.

Ierarhul armean a subliniat valoarea cooperării interconfesionale „în spirit de frățietate, întrajutorare și respect reciproc”, amintind că astfel de relații există încă de la înființarea Episcopiei Armene de către domnitorul Alexandru cel Bun la Suceava, în anul 1401.

Întâlnirea a reconfirmat bunele relații dintre Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei și Arhiepiscopia Bisericii Armene din România, precum și preocuparea comună pentru conservarea patrimoniului religios și pentru folosirea acestuia în scop liturgic și pastoral.

Foto credit: Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei