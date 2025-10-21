A început procesiunea cu moaștele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava: Unde ajung în prima zi

Moaștele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava au scoase marți dimineață din Catedrala Arhiepiscopală din Suceava – biserica mănăstirii ocrotite de sfânt, pentru a începe pelerinajul devenit deja tradiție în eparhie după pandemia de Covid-19.

Înainte de zorii zilei, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a oficiat Rânduiala pentru plecarea cu sfintele moaște în procesiune.

Apoi sfântul odor a fost așezat pe platforma unui camion adaptat special în acest scop.

Localitățile prin care trec moaștele sfântului în prima zi de pelerinaj sunt: Ilișești, Mănăstirea Humor, Gura Humorului, Mănăstirea Voroneț, Vama, Frumosu, Mănăstirea Moldovița, Câmpulung Moldovenesc, Pojorâta, Dorna Candrenilor, Vatra Dornei, Mănăstirea Gheorghițeni, Crucea, Broșteni, Schitul Stânișoara, Poiana Mărului, ⁠Căminul de Bătrâni „Sfântul Proroc Ilie” – Suha, Mălini, Găinești, Mănăstirea Slatina, Cornu Luncii, Baia, Bogdănești, Mănăstirea Sihăstria Râșcăi, Mănăstirea Râșca, Mănăstirea Cămârzani, Fălticeni.

În noaptea de marți spre miercuri, racla cu moaștele Sfântului Ioan va poposi la Catedrala „Învierea Domnului” din Municipiul Fălticeni. unde va fi oficiată Slujba Privegherii și Sfânta Liturghie de noapte.

Pelerinajul continuă miercuri, când moaștele vor trece pe la: Spitalul Municipal Fălticeni, Mănăstirea Buciumeni, Rădășeni, Dumbrava, Horodniceni, Vornicenii Mari, Măzănăești, Drăgoiești, Berchișești, Valea Moldovei, Mironu, Capu Câmpului, Capu Codrului, Păltinoasa, Cacica, Pârteștii de Jos, Humoreni, Soloneț, Cajvana, Botoșana, Arbore, Iaslovăț, Mănăstirea Bogdana, Dornești Negostina, Siret, Grămești, Mănăstirea Bălinești, Zamostea, Dealu, Șerbănești, Grigorești, Siminicea, Salcea, Dumbrăveni, Bursuceni, Corocăești, Verești, Udești, Bosanci, Ipotești, Suceava.

Anul acesta are loc a șasea ediție a pelerinajului. Mai multe detalii sunt disponibile aici.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților