O mămică a ales viața pentru pruncul ei în timp ce participa la pelerinajul Sfintei Parascheva

O mămică în vârstă de 21 de ani a decis, în timp ce participa la pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva, să nască pruncul pe care în poartă cu sine de șapte săptămâni.

Potrivit Doxologia, femeia a participat la hramul Sfintei Parascheva de la Iași și a primit un pliant de la unul dintre voluntarii Pro Vita.

La punctul de informare a fost ascultată și consiliată, iar în urma discuțiilor, a acceptat sprijinul oferit și a mers la prima ecografie, unde a ascultat plină de emoție bătăile inimii copilului.

„Eu nu vreau să îmi omor copilul, pentru că este un suflet. Dar nici nu știu cum o să mă descurc. Părinții mei nu spun nici să îl păstrez, nici să îl dau afară, dar nici nu au cu ce să mă ajute. Tatăl copilului nu vrea să știe de noi. El nu vrea un copil”.

„Îmi e rușine de ce va zice lumea când va afla că am un copil și nu sunt măritată și îmi e frică de cum o să fac față, dar dacă el a venit, simt că trebuie să îl cresc și să am grijă de el”, a mărturisit tânăra.

Viața învinge

„În prezent, mama beneficiază de îngrijirea Departamentului Pro Vita și de sprijinul Programului „Praesidio” pentru femeile însărcinate aflate în dificultate, reprezentând un exemplu concret că, prin ajutor adecvat, viața poate învinge chiar și în momentele de criză.”

Punctul de informare Pro Vita a fost activ în perioada 8–15 octombrie 2025, iar în intervalul 11–15 octombrie a funcționat în regim permanent, 24 de ore din 24.

Zeci de mii de pelerini au vizitat standul, unde au primit materiale informative privind programele și proiectele Departamentului Pro Vita, au purtat discuții pe teme pro-viață și au putut achiziționa produse misionare, precum cărți și obiecte decorative.

Fondurile obținute din aceste achiziții au fost direcționate către Proiectul „Dar pentru copii”, parte a Programului de solidaritate pentru familia cu mulți copii „Sfântul Stelian”.

„Chiar dacă vremea nu a fost de partea noastră, am rezistat cu zâmbetul pe buze și credința în suflet. A fost o experiență plină de căldură, bucurie și oameni minunați”, a mărturisit unul dintre voluntarii Pro Vita.

Foto credit: Doxologia

