Biserica se implică în campania de informare despre accesul extins la servicii medicale gratuite pentru neasigurați

Patriarhia Română se implică în campania de informare cu privire la accesul extins la servicii medicale gratuite pentru persoanele neasigurate. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat măsura la ședința de lucru din data de 3 iunie 2026.

Decizia a fost luată la solicitarea Ministerului Sănătății, guvernul dorind ca aceste informații să ajungă în cât mai multe comunități defavorizate, inclusiv din mediul rural.

În prezent, Ministerul Sănătății implementează un proiect de reformă a sectorului sanitar care include îmbunătățirea accesului la serviciile publice de sănătate din România, precum și a calității și eficienței acestora.

Noutatea programului constă în includerea persoanelor neasigurate pentru servicii medicale incluse în pachetul minimal.

Cum va ajuta Biserica

Măsurile aprobate de ierarhii români sunt următoarele:

Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române va susține campania prin publicarea de materiale de informare;

reprezentanți ai Ministerului Sănătății vor prezenta informări referitoare la acest subiect în cadrul întrunirilor preoților din protopopiate;

în parohii vor fi distribuite afișe și foi volante puse la dispoziție de Ministerul Sănătății, cu conținutul aprobat de către Consiliul Director al Centrului de Presă Basilica.

Patriarhia Română și Ministerul Sănătății au semnat în 2022 un protocol privind desfășurarea activităților de asistență religioasă creștin-ortodoxă în unitățile sanitare, care prevede și acțiuni de promovare a prevenției în sănătate.

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Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu