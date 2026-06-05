„Donează sânge, salvează o viață!”: Peste 200 de enoriași, clerici și studenți au donat sânge la Târgoviște

Arhiepiscopia Târgoviștei s-a desfășurat o nouă etapă a campaniei „Donează sânge, salvează o viață!” la care au participat 219 persoane.

La acțiune au luat parte clerici și credincioși din parohiile protoieriilor Târgoviște Nord și Târgoviște Sud, alături de studenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă și Științele Educației din Târgoviște și de elevi ai Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur”.

„Prin gestul lor, participanții au dorit să exprime, în mod concret, solidaritatea creștină și responsabilitatea față de aproapele, oferind un exemplu de dăruire și implicare comunitară”, a transmis Arhiepiscopia Târgoviștei.

Acțiunea de donare de sânge s-a desfășurat pe parcursul a nouă zile, între 25 mai și 2 iunie.

Campania „Donează sânge, salvează o viață!” a Patriarhiei Române este cea mai amplă din România, desfășurându-se în toate județele și în diaspora.

Pe parcursul celor peste 12 ani de activitate a campaniei, s-au strâns peste 25.000 de litri de sânge pentru pacienții din România.

Foto credit: Arhiepiscopia Târgoviștei