În imagini: Brodarea veșmântului pentru moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea

Pr. Silviu Cluci de la Doxologia.ro a realizat un fotoreportaj în atelierul Mănăstirii Copou din Iași, unde maicile au brodat cu migală veșmântul pentru moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea.

Acesta a fost creat special pentru ceremonia de proclamare locală a canonizării Sfintei Cuvioase Elisabeta, care a avut loc vineri la Mănăstirea Pasărea din județul Ilfov.

Veșmântul este o mare icoană brodată în care sfânta este reprezentată în picioare.

Maicile de la atelierele Mănăstirii Copou din Iași au brodat un veșmânt pentru moaștele Sf. Cuv. Elisabeta de la Pasărea. Foto: Doxologia.ro / Pr. Silviu Cluci

Icoana are înălțimea de 1,20 m și este lucrată cu mătase și fir metalic auriu.

Ornamentele florale care încadrează icoana Sfintei sunt prelucrate după acoperământul de mormânt al Mariei Despina, soția domnitorului Radu cel Frumos, o broderie delicată din secolul al XVI-lea.

Aceste motive florale simbolizează dragostea Sfintei Elisabeta pentru natură, dar și cununa de flori cerești pe care a primit-o de la Domnul.

Detaliu din veșmântul brodat pentru moaștele Sf. Cuv. Elisabeta de la Pasăra. Sfânta ține în mâini un pergament în care este scrisă una dintre învățăturile ei: „Altora să ierți totdeauna, ție niciodată.” Foto: Doxologia.ro / Pr. Silviu Cluci

Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea s-a născut la 16 iulie 1970, în comuna suceveană Moldova-Sulița, într-o familie cu 11 copii. La 16 ani, s-a închinoviat la Mănăstirea Pasărea împreună cu două verișoare.

În anul 1996 a fost transferată la Așezământul Românesc de la Ierusalim, ca paraclisieră și cântăreață la strană. În Țara Sfântă s-a îmbolnăvit grav, iar doctorii nu îi mai dădeau șanse de supraviețuire.

Atunci a avut o viziune a iadului și raiului, pe unde a fost călăuzită de Sf. Ioan Iacob de la Neamț, și s-a trezit tămăduită de cancer.

Icoana brodată pe veșmânt are înălțimea de 1,20 metri. Foto: Doxologia.ro / Pr. Silviu Cluci

După ce și-a revenit, s-a întors în țară și, cu binecuvântarea Sfântului Cuvios Cleopa de la Sihăstria, a părintelui Arsenie Papacioc și a Episcopului Gherasim (Cucoșel), a mers în Munții Giumalău, unde a viețuit în pustnicie.

A trecut la Domnul în data de 5 iunie 2014, la Mănăstirea Pasărea, după ce boala i-a revenit.

Atât în timpul vieții, cât și după adormire, s-a dovedit mare mijlocitoare înaintea lui Dumnezeu și făcătoare de minuni.

Foto credit: Doxologia.ro / Pr. Silviu Cluci

Știri recente