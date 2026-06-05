În imagini: Brodarea veșmântului pentru moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea

Pr. Silviu Cluci de la Doxologia.ro a realizat un fotoreportaj în atelierul Mănăstirii Copou din Iași, unde maicile au brodat cu migală veșmântul pentru moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea.

Acesta a fost creat special pentru ceremonia de proclamare locală a canonizării Sfintei Cuvioase Elisabeta, care a avut loc vineri la Mănăstirea Pasărea din județul Ilfov.

Veșmântul este o mare icoană brodată în care sfânta este reprezentată în picioare.

Icoana are înălțimea de 1,20 m și este lucrată cu mătase și fir metalic auriu.

Ornamentele florale care încadrează icoana Sfintei sunt prelucrate după acoperământul de mormânt al Mariei Despina, soția domnitorului Radu cel Frumos, o broderie delicată din secolul al XVI-lea.

Aceste motive florale simbolizează dragostea Sfintei Elisabeta pentru natură, dar și cununa de flori cerești pe care a primit-o de la Domnul.

Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea s-a născut la 16 iulie 1970, în comuna suceveană Moldova-Sulița, într-o familie cu 11 copii. La 16 ani, s-a închinoviat la Mănăstirea Pasărea împreună cu două verișoare.

În anul 1996 a fost transferată la Așezământul Românesc de la Ierusalim, ca paraclisieră și cântăreață la strană. În Țara Sfântă s-a îmbolnăvit grav, iar doctorii nu îi mai dădeau șanse de supraviețuire.

Atunci a avut o viziune a iadului și raiului, pe unde a fost călăuzită de Sf. Ioan Iacob de la Neamț, și s-a trezit tămăduită de cancer.

După ce și-a revenit, s-a întors în țară și, cu binecuvântarea Sfântului Cuvios Cleopa de la Sihăstria, a părintelui Arsenie Papacioc și a Episcopului Gherasim (Cucoșel), a mers în Munții Giumalău, unde a viețuit în pustnicie.

A trecut la Domnul în data de 5 iunie 2014, la Mănăstirea Pasărea, după ce boala i-a revenit.

Atât în timpul vieții, cât și după adormire, s-a dovedit mare mijlocitoare înaintea lui Dumnezeu și făcătoare de minuni.

Foto credit: Doxologia.ro / Pr. Silviu Cluci