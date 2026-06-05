Știai că persoanele neasigurate au acces extins la servicii medicale gratuite?

Ministerul Sănătății a extins recent accesul neasiguraților la servicii medicale gratuite, iar Patriarhia Română susține campania de informare referitoare la acest fapt atât prin mijloacele mass-media proprii, cât și prin acțiuni de informare în comunități.

Ierarhii membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române au aprobat miercuri implicarea Bisericii în activitățile de informare, pe baza unui protocol de colaborare pe care Patriarhia Română îl are cu Ministerul Sănătății.

Servicii oferite neasiguraților

Prin cabinetele medicilor de familie sunt oferite neasiguraților următoarele servicii medicale:

servicii de urgență și prevenție minimală în caz de urgență medico-chirurgicală, boli cu potențial endemo-epidemic, monitorizarea evoluției sarcinii și a lăuziei și programului național de imunizări; consultații preventive de evaluare a riscului individual la adulți asimptomatici (18+ ani), inclusiv completarea riscogramei; consultații pentru depistarea precoce a unor afecțiuni cronice la persoane cu boli cronice deja înregistrate; consultații pentru prevenția altor boli grave (cardiovasculare, metabolice, oncologice etc.); investigații medicale paraclinice gratuite, dacă sunt recomandate de medicul de familie în cadrul consultațiilor preventive.

Consultații preventive și investigații gratuite

Consultațiile preventive și investigațiile paraclinice gratuite menționate la ultimele două puncte de mai sus sunt oferite astfel:

18-39 ani

2 consultații / an, pentru evaluarea factorilor de risc si intervenție;

Investigați: hemoleucogramă, glicemie, colesterol, creatinină, enzime hepatice, VDRL, examen secreție vaginală, testare HPV, ecografie sân/mamografie pentru femei la risc.

Peste 40 ani fără boli cronice

3 consultații / an, pentru evaluare, intervenție și monitorizare riscuri;

Investigații: raport albumină/creatinină, test hemoragii oculte în materiile fecale, PSA, TSH și FT4 la femei, mamografie periodică conform vârstei.

Peste 40 ani cu boli cronice

2 consultații/an pentru prevenirea altor boli grave;

Evaluări: stil de viață, riscuri cardiovasculare, oncologice, renale, depresie, demență, osteoporoză, sănătate mintală etc.;

Investigații similare cu cele de la punctul anterior, plus examinare DXA pentru osteoporoză.

De asemenea, persoanele neasigurate pot primi bilet de trimitere în cazul suspiciunii de afecțiune oncologică, pentru testări pentru Virușii Hepatitei B și C și pentru testare HIV pe perioada sarcinii.

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