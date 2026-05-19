Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Au fost deshumate moaștele Sf. Olimpiada de la Fărcașa, mama Sf. Cuv. Petroniu de la Prodromu

Moaștele Sfintei Olimpiada de la Fărcașa, mama Sf. Cuv. Petroniu de la Prodromu, au fost deshumate luni la Fărcașa, județul Neamț.

Delegația CMB la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București: Au fost discutate perspective de colaborare

Membrii Comisiei Credință și Constituție a Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB) s-au întâlnit cu profesorii și studenții Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, unde au purtat discuții despre posibile proiecte comune în domeniul teologic și academic.

IPS Teofan a oferit nepotului Sf. Dumitru Stăniloae cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan i-a oferit lui Dumitru Horia Ionescu, nepotul Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, „Crucea Moldavă”.

O copie a Icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Hadâmbu, jud. Iași, a fost adusă la Bălți

O copie a Icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Hadâmbu, județul Iași, a fost adusă sâmbătă la Paraclisul Episcopal din Bălți.

Arhiepiscopia Dunării de Jos, alături de nevăzătorii din Galați: Au primit Noul Testament în alfabet Braille

30 de persoane cu deficiențe de vedere din Galați au primit duminică, din partea Arhiepiscopiei Dunării de Jos, pachete cu alimente de primă necesitate, dar și exemplare ale Noului Testament în alfabet Braille.

