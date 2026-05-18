Delegația CMB la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București: Au fost discutate perspective de colaborare

Membrii Comisiei Credință și Constituție a Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB) s-au întâlnit cu profesorii și studenții Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, unde au purtat discuții despre posibile proiecte comune în domeniul teologic și academic.

Delegația CMB a fost însoțită de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, împreună cu părintele Michael Tița, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și părintele arhimandrit Augustin Coman, consilier patriarhal coordonator în cadrul Sectorului relații creștine și interreligioase.

În cadrul întâlnirii, reprezentanții comisiei au prezentat activitatea desfășurată de acest organism teologic al Consiliului Mondial al Bisericilor și principalele direcții de cercetare și dialog.

„Este o plăcere pentru mine să fiu aici și vă mulțumesc pentru ospitalitate. Sunt mândru și onorat să am această oportunitate de a colabora cu dumneavoastră. Comisia Credință și Constituție oferă o platformă sau un spațiu adecvat pentru un dialog rodnic în ceea ce privește problemele cu care se confruntă Biserica”, a afirmat Andrej Jeftic, director al Comisiei Credință și Constituție.

Consolidarea relațiilor instituționale

Părintele Marian Vild, directorul Departamentului de Teologie Istorică, Biblică și Filologie, a subliniat importanța întâlnirii pentru consolidarea relațiilor instituționale și academice pe trei direcții principale: eclesiologia, antropologia și misiunea creștină.

„Participanții au avut ocazia să afle mai multe despre activitatea acestei comisii și să reflecteze asupra posibilităților unor viitoare proiecte comune”, a declarat părintele Marian Vild pentru Ziarul Lumina.

În cadrul întâlnirii de la București, membrii delegației au avut prilejul să cunoască mai îndeaproape istoria și tradiția Facultății de Teologie Ortodoxă din București, precum și contribuția acesteia la dezvoltarea vieții academice și bisericești din România.

Vizita a făcut parte dintr-un program mai amplu al delegației, care a inclus organizarea unui simpozion internațional la Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu