O copie a Icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Hadâmbu, jud. Iași, a fost adusă la Bălți

O copie a Icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Hadâmbu, județul Iași, a fost adusă sâmbătă la Paraclisul Episcopal din Bălți.

Icoana, donată Episcopiei de Bălți de către arhimandritul Nicodim Gheorghiță în anul 2024, a fost întâmpinată printr-o procesiune desfășurată pe străzile municipiului, după care a fost așezată spre închinare în baldachinul amenajat la paraclis.

Preasfințitul Părinte Antonie a evidențiat sprijinul constant oferit de părintele stareț Nicodim Gheorghiță pentru activitatea pastorală, socială și educațională desfășurată în eparhie, amintind de ajutoarele materiale oferite familiilor vulnerabile, susținerea acordată copiilor și tinerilor, precum și contribuțiile la construirea și dotarea unor lăcașuri de cult din Basarabia.

La rândul său, arhimandritul Nicodim Gheorghiță a evidențiat ajutorul Maicii Domnului în viața Mănăstirii Hadâmbu și în lucrarea filantropică desfășurată în Basarabia.

Distincție pentru activitatea pastorală

Ierarhul a subliniat și sprijinul oferit de părintele Ioan Mihoc, cadru didactic la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț, tinerilor basarabeni care au urmat studiile instituției.

Părintele Ioan Mihoc i-a îndemnat pe cei prezenți să păstreze rugăciunea și evlavia față de Maica Domnului.

Preasfințitul Părinte Antonie i-a oferit părintelui Ordinul eparhial „Crucea Bălțeană pentru clerici”, cea mai înaltă distincție a Episcopiei de Bălți.

După procesiune, Preasfinția Sa a oficiat Acatistul Icoanei făcătoare de minuni de la Hadâmbu. La eveniment au participat clerici de pe ambele maluri ale Prutului.

Foto credit: Facebook / Episcopia de Bălți