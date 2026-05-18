IPS Teofan a oferit nepotului Sf. Dumitru Stăniloae cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan i-a oferit lui Dumitru Horia Ionescu, nepotul Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, „Crucea Moldavă”.

Manifestarea a avut loc în contextul Simpozionului Internațional „Dumitru Stăniloae” de la Iași, desfășurat în perioada 13-15 mai, care a reunit teologi și cercetători din țară și din străinătate. La ceremonia de încheiere, care a avut loc vineri a participat și Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor.

Pe parcursul celor trei zile, participanții au luat parte la conferințe și sesiuni academice dedicate Maicii Domnului, familiei creștine și provocărilor lumii contemporane. Comunicările au abordat teme din domeniul teologiei dogmatice, patristice, liturgice, morale și al cercetării interdisciplinare.

Maica Domnului a fost alături

În cadrul sesiunii de închidere, părintele Cezar-Paul Hârlăoanu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, a evidențiat principalele repere ale ediției din acest an.

„Nădăjduim că tema de anul acesta, Binecuvântată ești Tu între femei! Maica Domnului: maică, fecioară, îndrumătoare, a reușit să ne poarte pe fiecare dintre noi, de la Maica Domnului, de la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, ca într-un pelerinaj către imaginea Fecioarei, a mamei, a femeii creștine, a familiei creștine în societatea contemporană și a modului de asumare a sfințeniei astăzi”.

Decanul Facultății de Teologie din Iași a arătat că reflecțiile și dezbaterile din cadrul simpozionului au avut drept scop apropierea participanților de Hristos prin mijlocirea Maicii Domnului.

„Am simțit, pe parcursul simpozionului, că Maica Domnului este cea care ne-a venit în întâmpinare prin tot ceea ce am auzit, cu scopul de a ne oferi nouă, celor prezenți la simpozion, în format fizic sau online, posibilitatea întâlnirii nu atât cu ea, ca Maica Domnului, cât mai ales cu Cel pe Care L-a purtat în pântece și pe Care Îl poartă de fiecare dată, adică pe Mântuitorul Iisus Hristos”.

Dumitru Horia Ionescu

Dumitru Horia Ionescu, nepotul Sf. Dumitru Stăniloae, s-a născut în Bucureşti, în data de 13 iulie 1959. A absolvit Facultatea de Teologie din Bucureşti, în 1982.

Din 1984 trăieşte la Freiburg, Germania, acolo unde a locuit şi mama sa, Lidia Stăniloae Ionescu, trecută la Domnul la 17 februarie 2017. Din 1987 lucrează la Editura Herder.

