Arhiepiscopia Dunării de Jos, alături de nevăzătorii din Galați: Au primit Noul Testament în alfabet Braille

30 de persoane cu deficiențe de vedere din Galați au primit duminică, din partea Arhiepiscopiei Dunării de Jos, pachete cu alimente de primă necesitate, dar și exemplare ale Noului Testament în alfabet Braille.

Acțiunea a avut loc după Sfânta Liturghie oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Casian la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Îmbogățire spirituală

Arhiepiscopul Dunării de Jos a evidențiat semnificația duhovnicească a acestei zile și colaborarea dintre eparhie și Asociația Nevăzătorilor din Galați.

„Îndemnul, chemarea și binecuvântarea Domnului Veniți de luați lumină în săptămâna aceasta și în Duminica Evangheliei Nevăzătorului, care a văzut prin taina luminii ce i-a dăruit-o Mântuitorul, se actualizează la o cifră rotundă printr-un program de excepție, de cooperare cu Asociația Nevăzătorilor din Galați”.

„Vă dorim din toată inima să putem să ne îmbogățim spiritual de la darul nevăzătorilor, care, văzând faptele noastre cele bune, ne ajută să-l vedem mai bine pe aproapele”, a afirmat Înaltpreasfinția Sa.

Arhiepiscopul Casian i-a oferit teologului Andrei Negoiță, membru în Consiliul Director al Asociației Nevăzătorilor din România – filiala Galați, distincția eparhială „Vrednicia andreiană”.

Ajutor pentru nevăzători

Andrei Negoiță a vorbit despre activitățile desfășurate în sprijinul persoanelor cu deficiențe de vedere și despre proiectele dedicate integrării acestora.

„Din anul 2013, am început un curs de pregătire a nevăzătorilor în utilizarea calculatoarelor special accesibilizate pentru aceștia și, din 2018, de asemenea, cursuri pentru pregătirea nevăzătorilor în utilizarea telefonului special adaptat”.

„Cu ajutorul acestor tehnologii, nevăzătorii pot să se informeze de pe internet, să consulte calendarul ortodox, să asculte viețile sfinților și alte cărți religioase și nu numai”, a declarat teologul pentru Trinitas TV.

Împărtășirea bucuriei

Președintele filialei gălățene a Asociației Nevăzătorilor din România, Vasilică Ilieș, a mulțumit Arhiepiscopiei pentru sprijinul constant oferit comunității: „În Duminica Orbului, ca de fiecare dată, Înaltpreasfinția Sa invită nevăzătorii din comunitatea noastră la Catedrala Arhiepiscopală, unde ne împărtășește bucuriile și tot ce este mai frumos pentru nevăzători”.

Evenimentul a continuat în parcul Reședinței arhiepiscopale, unde cele aproximativ 30 de persoane cu deficiențe de vedere și însoțitorii lor au participat la o agapă tradițională.

Filiala Galați a Asociației Nevăzătorilor din România are peste 700 de membri, iar la nivel național organizația reprezintă interesele a peste 40.000 de persoane cu deficiențe de vedere.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Dunării de Jos