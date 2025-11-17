Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Pastorala Sfântului Sinod la prima Duminică din Postul Nașterii Domnului 2025: O pregătire de sfințire pentru trup și suflet
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a transmis o scrisoare pastorală tuturor credincioșilor din Patriarhia Română, pentru prima duminică din Postul Nașterii Domnului 2025.
Din 2026, mai mulți Sfinți români și icoane ale Maicii Domnului în calendarul ortodox
Din 2026, credincioșii vor cinsti cu peste 30 de sfinți români în plus, ca urmare a deciziilor de canonizare a mărturisitorilor din perioada comunistă, a sfintelor femei și a cuvioșilor români athoniți.
S-a mutat la Domnul Maica Ierusalima Ghibu, proinstareța Mănăstirii Râmeț și ucenica Sf. Dometie cel Milostiv
Maica Ierusalima Ghibu, proinstareța Mănăstirii Râmeț, s-a mutat la Domnul sâmbătă, la vârsta de 88 de ani, după decenii în care, cu ajutorul lui Dumnezeu, a reușit să depășească toate piedicile prigoanei ateiste și să ctitorească atât obștea, cât și zidurile mănăstirii.
Parohiile românești din Irlanda și Islanda se unesc pentru a-i îmbrăca de iarnă pe copiii vulnerabili social din țară
Asociația Filantropică Sfântul Nectarie Irlanda, a Episcopiei Irlandei și Islandei, a început o nouă ediție a proiectului de sprijin pentru copiii vulnerabili social din Episcopia Hușilor.
Viitorul centru de îngrijiri paliative din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților va fi pus sub ocrotirea Sfintei Parascheva
Filiala Suceava a Fundației Umanitare Căminul de Bătrâni „Sfântul Ioan Cel Nou Suceava” a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a anunțat recent că va construi un centru de îngrijiri paliative, care va fi pus sub ocrotirea Sf. Cuv. Parascheva.