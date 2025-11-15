Parohiile românești din Irlanda și Islanda se unesc pentru a-i îmbrăca de iarnă pe copiii vulnerabili social din țară

Asociația Filantropică Sfântul Nectarie Irlanda, a Episcopiei Irlandei și Islandei, a început o nouă ediție a proiectului de sprijin pentru copiii vulnerabili social din Episcopia Hușilor.

Aceștia vor primi haine și încălțăminte de iarnă, precum și alte obiecte de necesitate oferite prin generozitatea credincioșilor români din diaspora.

„Cu nădejde și dragoste, dorim să continuăm această lucrare filantropică, ajunsă deja la a cincisprezecea etapă, prin care au fost dăruiți până acum aproximativ € 366.000 în haine și încălțăminte noi pentru copiii cu vârsta între 4 și 18 ani”, transmit pe Facebook reprezentanții organizației eparhiale.

„Toate acestea pentru ca micuții să întâmpine cu bucurie sezonul rece și marile sărbători ale Nașterii Domnului și Învierii Domnului, dar și pentru a preveni abandonul școlar în familiile greu încercate.”

La inițiativa Parohiei „Înălțarea Sfintei Cruci” din Dublin și a Asociației Filantropia Ortodoxă Huși, proiectul se desfășoară în cadrul Parteneriatului Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale – prin Episcopia Irlandei și Islandei și în colaborare cu Episcopia Hușilor.

Organizatorii au în vedere și sprijinirea bătrânilor singuri, văduvi sau bolnavi din eparhia Hușilor.

Achiziționarea darurilor se va face până duminică, 30 noiembrie, urmând ca, între 4 și 7 decembrie, pachetele să fie trimise la Huși.

Cei care vor să doneze sau să se implice în alt fel, o pot contacta pe Mirabela la numărul de telefon +353 87 225 1935.

