Viitorul centru de îngrijiri paliative din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților va fi pus sub ocrotirea Sfintei Parascheva

Filiala Suceava a Fundației Umanitare Căminul de Bătrâni „Sfântul Ioan Cel Nou Suceava” a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a anunțat recent că va construi un centru de îngrijiri paliative, care va fi pus sub ocrotirea Sf. Cuv. Parascheva.

Instituția medicală va fi amplasată în proximitatea Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava și va avea 32 de paturi.

Centrul va furniza îngrijiri paliative de nivel 3, adică îngrijiri specializate asigurate de echipe interdisciplinare pentru pacienții cu boli grave: managementul complex al simptomelor, suportul pentru familie și planificarea îngrijirii pe termen lung.

Valoarea totală a proiectului este de 13,5 milioane de lei, din care 6,2 milioane de lei asigurați din fonduri UE.

„Prin acest proiect, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților își adaptează serviciile sociale la fenomenul de îmbătrânire a populației și contribuie la reziliența sistemului public de sănătate prin reducerea presiunii asupra unităților spitalicești tradiționale”, transmite Protos. Ioan Tofan, directorul Filialei Suceava a Fundației Umanitare Căminul de Bătrâni „Sfântul Ioan Cel Nou Suceava”.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților