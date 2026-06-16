Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

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Patriarhia Română deplânge atacul asupra Lavrei Pecerska din Kiev

Patriarhia Română își exprimă profunda îngrijorare și tristețe în legătură cu atacul care a afectat Lavra Pecerska din Kiev, unul dintre cele mai importante centre ale spiritualității ortodoxe și monument înscris în patrimoniul mondial UNESCO.

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Părintele Iustin Pârvu a fost pomenit la 13 ani de la trecerea la Domnul: Să ne umplem sinele nostru de Hristos

Părintele Iustin Pârvu a fost pomenit sâmbătă la Mănăstirea Petru Vodă, la 13 ani de la trecerea sa la Domnul. Episcopul Ignatie al Hușilor a evocat un îndemn al marelui duhovnic, subliniind că „noi suntem chemați să ne umplem sinele nostru de Hristos”.

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Osemintele unor deținuți politici au fost descoperite în jud. Brăila: IPS Casian a oficiat o slujbă de pomenire pentru ei

Osemintele unor deținuți politici din timpul regimului comunist au fost descoperite în cimitirul din Agaua, județul Brăila. Cu acest prilej, Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos a oficiat sâmbătă o slujbă de pomenire la situl arheologic din localitate în memoria victimelor.

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Parohia „Sf. Dumitru” – Poștă invită bucureștenii la sărbătoarea Sf. Iuda Tadeu: Program

Parohia „Sf. Dumitru” – Poștă invită bucureștenii la sărbătoarea Sf. Iuda Tadeu, unul dintre hramurile lăcașului de cult.

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Românii din Northampton vor să-și achiziționeze propriul locaș de cult: Cum poți ajuta

Parohia Română „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din Northampton, Marea Britanie, a lansat o campanie de strângere de fonduri pentru achiziționarea propriului lăcaș de cult.

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