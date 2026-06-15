Românii din Northampton vor să-și achiziționeze propriul locaș de cult: Cum poți ajuta

Parohia Română „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din Northampton, Marea Britanie, a lansat o campanie de strângere de fonduri pentru achiziționarea propriului lăcaș de cult.

În prezent, comunitatea ortodoxă românească din Northampton își desfășoară activitatea liturgică într-o biserică anglicană pusă la dispoziție spre folosință, însă care nu se află în proprietatea parohiei.

Dezvoltarea constantă a comunității și creșterea numărului de credincioși au determinat conducerea parohiei să caute un spațiu propriu, capabil să răspundă nevoilor pastorale și misionare actuale.

În acest context, a apărut oportunitatea achiziționării unei biserici metodiste aflate la vânzare, împreună cu un complex comunitar care include săli pentru activități educaționale și culturale, spații destinate Școlii Duminicale și întâlnirilor cu tinerii, o sală de mese și alte facilități necesare desfășurării unei vieți parohiale active.

Valoarea proprietății este estimată la aproximativ 600.000 de lire sterline, iar timpul disponibil pentru finalizarea demersurilor este limitat. Din acest motiv, Consiliul Parohial, împreună cu părintele paroh Florin Simionca și membrii comunității îi invită pe toți cei care doresc să sprijine această inițiativă să contribuie, fie prin donații, fie prin rugăciune și susținere morală.

Cum ajuți

Beneficiar: THEOTOKOS NORTHAMPTON „NIHIL SINE DEO”

Account Number: 53622649

Sort Code: 20-57-44

Donațiile pot fi realizate și prin platforma online disponibilă pe site-ul parohiei din Northampton.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord