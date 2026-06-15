Osemintele unor deținuți politici au fost descoperite în jud. Brăila: IPS Casian a oficiat o slujbă de pomenire pentru ei

Osemintele unor deținuți politici din timpul regimului comunist au fost descoperite în cimitirul din Agaua, județul Brăila. Cu acest prilej, Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos a oficiat sâmbătă o slujbă de pomenire la situl arheologic din localitate în memoria victimelor.

Demersul arheologic a dus la identificarea a 23 de noi rămășițe pământești ale unor persoane care au suferit în lagărul comunist înființat în Insula Mare a Brăilei. Cercetările au fost coordonate de istoricul și arheologul Marius Oprea.

Arhiepiscopul Dunării de Jos a subliniat jertfa celor care au fost închiși și supuși muncii silnice în perioada regimului comunist.

IPS Casian a evocat drama celor aproape 4.000 de oameni nevinovați care au fost aduși la Salcia pentru a lucra la îndiguirea Bălții Brăilei: „La temelie stau jertfele creștinilor și românilor noștri, cu sutele aici îngropați fără rugăciuni și fără preot”.

Arhiepiscopul Dunării de Jos a făcut referire și la una dintre descoperirile recente ale cercetătorilor, o groapă comună în care au fost găsite cinci persoane: „După 75 de ani, și-au păstrat individualitatea, iar mărturia lor este una impresionantă”.

Descoperirea arheologică

Coordonatorul săpăturilor, Marius Oprea, a prezentat rezultatele campaniei arheologice din acest an.

„Am găsit nu mai puțin de 23 de martiri și mărturisitori ai lagărului de la Salcia”, a declarat arheologul pentru Trinitas TV.

Marius Oprea a mulțumit Arhiepiscopiei Dunării de Jos pentru sprijinul oferit în desfășurarea campaniilor și tuturor celor care au susținut financiar aceste cercetări dedicate recuperării memoriei victimelor comunismului.

Cu sprijinul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, osemintele descoperite au fost așezate în racle de lemn și depuse în bisericile din Agaua și Frecăței.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Dunării de Jos