Parohia „Sf. Dumitru” – Poștă invită bucureștenii la sărbătoarea Sf. Iuda Tadeu: Program

Parohia „Sf. Dumitru” – Poștă invită bucureștenii la sărbătoarea Sf. Iuda Tadeu, unul dintre hramurile lăcașului de cult.

Sfântul Iuda Tadeu, ocrotitorul celor deznădăjduiți, este sărbătorit în data de 19 iunie, însă manifestările liturgice prilejuite de hram vor debuta în ajun.

Joi, de la ora 17:30, credincioșii sunt așteptați la slujba Acatistului Sfântului Iuda Tadeu, urmată de Vecernia unită cu Litia.

În patrimoniul lăcașului de cult se află un fragment din moaștele Sfântului Apostol Iuda, primit de la Mănăstirea grecească Zavorda. Acesta va fi purtat în procesiune după slujba Vecerniei.

De hram, programul liturgic va debuta la ora 07:30 cu acatistul sfântului, urmat de Sfânta Liturghie și slujba parastasului.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu