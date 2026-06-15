Părintele Iustin Pârvu a fost pomenit la 13 ani de la trecerea la Domnul: Să ne umplem sinele nostru de Hristos

Părintele Iustin Pârvu a fost pomenit sâmbătă la Mănăstirea Petru Vodă, la 13 ani de la trecerea sa la Domnul. Episcopul Ignatie al Hușilor a evocat un îndemn al marelui duhovnic, subliniind că „noi suntem chemați să ne umplem sinele nostru de Hristos”.

La slujba de pomenire, oficiată de Preasfinția Sa la mormântul părintelui Iustin Pârvu, aflat lângă biserica Mănăstirii Petru Vodă din județul Neamț, au participat viețuitori ai mănăstirilor din zonă, preoți și numeroși credincioși veniți din mai multe regiuni ale țării.

Suntem acaparați de cele exterioare

Preasfințitul Părinte Ignatie a vorbit despre nevoia de adâncire lăuntrică și despre riscul de a trăi exclusiv în exterioritatea lumii contemporane.

„Am convingerea că fiecare dintre noi ne străduim să ne adâncim în noi înșine sau, cum foarte plastic se exprima cineva, săpăm în inima noastră, cu rugăciune multă, ca să Îl descoperim pe Domnul”.

„Din nefericire, noi suntem acaparați de cele exterioare. Ne pierdem, ne risipim, trăim într-o degringoladă duhovnicească, pierzându-ne chiar pe noi înșine. Ceea ce este mai trist este că nu conștientizăm acest lucru, că ne-am pierdut pe noi înșine, necăutându-L pe Hristos, Care este în adâncul inimii noastre – fără de Care noi nu ne putem găsi cu adevărat, nu ne putem înțelege cu adevărat”, a subliniat Episcopul Hușilor.

Un cuvânt pentru vremurile noastre

Ierarhul a amintit cuvintele arhimandritului Iustin Pârvu ca soluție pentru problemele contemporane.

„Mărturisitorul întru Hristos, Părintele Iustin, are un cuvânt minunat pentru vremurile noastre, în sensul că tendința noastră este de a ne lustrui sinele, egoul, de a-l lăsa să trăiască în expansiune, de a-l lăsa să se desfășoare cu riscul de a-i zdrobi pe cei din jurul nostru, de a-i fărâmița și, desigur, de a ne zdrobi chiar pe noi înșine”.

Episcopul Ignatie a îndemnat la o prezență deplină și la evitarea distragerilor care împiedică întâlnirea cu Dumnezeu: „Când avem duhul Liturghiei în noi și-l trăim în carnea și sângele nostru, nimic altceva nu mai poate să ne atragă sau să ne acapareze”.

„Dumnezeu nu are nevoie de spectacol, ci de o inimă smerită, tăcută, adâncită în rugăciune și dăltuită de prezența harului Său”, a adăugat Preasfinția Sa.

Domnul ne grăiește nouă

Ierarhul a evocat de asemenea mai multe îndemnuri al Sfântului Isaac Sirul și a subliniat importanța tăcerii și a ascultării glasului lui Dumnezeu.

„Să ne străduim să vedem ce se naște din tăcerea noastră atunci când venim la sfintele slujbe. Noi venim la Liturghie străduindu-ne să vedem ce vrea Domnul să ne grăiască nouă, nu ce am vrea noi să-I spunem Lui”, a îndemnat episcopul.

Părintele arhimandrit Iustin Pârvu, starețul Mănăstirii Petru Vodă din județul Neamț, a trecut la Domnul în seara zilei de 16 iunie 2013, la vârsta de 94 de ani. A fost înmormântat, joi, 20 iunie 2013, în cimitirul Mănăstirii Petru Vodă.

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Foto credit: Episcopia Hușilor