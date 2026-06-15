Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel: Prin chemarea ucenicilor la apostolat, Domnul Iisus Hristos pregătește taina constituirii Bisericii

„Prin chemarea ucenicilor la apostolat, Domnul Iisus Hristos pregătește taina constituirii Bisericii Sale ca adunare a popoarelor în iubirea Sfintei Treimi”, a spus duminică Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe”.

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Hram la Mănăstirea „Duminica Sfinților Români” din Capitală: Sărbătoarea de astăzi este o chemare pentru fiii poporului

„Sărbătoarea de astăzi este și o chemare pentru fiii poporului român, mulți dintre ei răspândiți departe de țara lor, de a nu uita menirea lor de creștini și de români”, a spus duminică Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

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PS Varlaam Ploieșteanul a sfințit o biserică în orașul Voluntari: Rolul rugăciunilor și al Sfintei Liturghii este crucial

Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul a oficiat duminică slujba de sfințire pentru Biserica „Botezul Domnului” din cartierul Pipera, Voluntari. Ierarhul evidențiat importanța rugăciunii în construirea unui lăcaș de cult.

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Arhiepiscopul Calinic a binecuvântat o echipă de robotică din Suceava înaintea unei competiții din SUA

Arhiepiscopul Calinic al Sucevei și Rădăuților, i-a binecuvântat pe tinerii de la echipa de robotică „Royal Engineers” a Colegiului Național „Ștefan cel Mare” din Suceava înaintea de plecarea la competiția internațională Michiana Premier Event 2026 din Statele Unite ale Americii.

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Preoteasă în diaspora: „Dumnezeu s-a gândit și la acest detaliu”

Doamna preoteasă Ionela Ivan, din Roma, vorbește despre începuturile misiunii în Italia, despre felul în care Dumnezeu a rânduit lucrurile atunci când totul părea nesigur, despre școala parohială și taberele pentru copiii români, dar și despre rolul esențial al preotesei: acela de a fi sprijinul, prezența și inima de acasă pentru preot și, astfel, pentru comunitate.

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