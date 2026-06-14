Patriarhul Daniel: Prin chemarea ucenicilor la apostolat, Domnul Iisus Hristos pregătește taina constituirii Bisericii

„Prin chemarea ucenicilor la apostolat, Domnul Iisus Hristos pregătește taina constituirii Bisericii Sale ca adunare a popoarelor în iubirea Sfintei Treimi”, a spus duminică Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe”.

Preafericirea Sa a subliniat că la apostolat au fost chemați 12 oameni, simbolizând cele 12 seminții ale lui poporului evreu.

„Acești ucenici vor deveni apostoli sau misionari ai lui Hristos și vor forma nucleul conducător al Bisericii Sale, iar în ziua Pogorârii Sfântului Duh peste acești 12 ucenici se constituie în lume, în mod văzut, comunitatea divino-umană numită Biserica lui Hristos, care se extinde apoi prin mulțimea oamenilor din popoare diferite care cred în Iisus Hristos și se botează în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh”, a explicat Părintele Patriarh Daniel.

Patriarhul României a subliniat că taina întemeierii Bisericii ca unire a Fiului lui Dumnezeu cu oamenii începe odată cu zămislirea Fiului lui Dumnezeu ca om din Fecioara Maria prin lucrarea Duhului Sfânt și continuă până la Înălțarea la Ceruri.

„Apoi viața divino-umană a Domnului Iisus Hristos se extinde prin lucrarea Duhului Sfânt în oamenii care vor crede în Hristos. Această extindere, împărtășire sau comunicare a vieții divino-umane a Lui Hristos în oameni este constituirea Bisericii ca trup tainic al Lui Hristos”.

Propovăduirea Evangheliei și iubirea milostivă

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidențiat că propovăduirea Evangheliei Împărăției Cerurilor a fost însoțită de faptele iubirii milostive a lui Dumnezeu.

„Predica Lui Iisus, ca predică a pocăinței, a schimbării și a sfințirii vieții oamenilor, este însoțită de faptele minunate ale iubirii milostive, de vindecări de boli și de eliberări de duhuri rele”.

„Prin aceasta, Domnul Iisus Hristos confirmă prin fapte ceea ce spune prin cuvinte, și anume că împărăția pe care o binevestește El prin Evanghelia Sa este împărăția vindecării oamenilor de păcat și de moarte, este împărăția vieții, a iubirii și a fericirii veșnice”, a adăugat Patriarhul Daniel.

Prin faptele Sale, Mântuitorul Iisus Hristos îi pregătește pe ucenicii Săi să înțeleagă lucrarea Bisericii Sale: „La cuvântul bun trebuie să adăugăm și fapta cea bună, de ajutorare a oamenilor bolnavi și întristați”.

Creștinismul românesc, ancorat în sufletul poporului

Părintele Patriarh Daniel a spus că între cei care au răspândit cuvântul Evangheliei se numără și Sfinții Români, începând cu Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat la apostolie, despre care vorbește chiar Evanghelia din această zi.

Preafericirea Sa a evidențiat că poporul român a avut parte de o încreștinare lentă, începând cu oamenii simpli și cu soldații creștini din legiunile romane venite în Dacia.

„Creștinismul primit și cultivat de poporul român, pe când acesta se forma ca popor nou în istorie, din geto-daci și romani, este un creștinism ortodox răsăritean latin, cu rădăcini adânci în sufletul poporului român”.

„Faptul că toți românii vorbesc o limbă de origine latină iar cei mai mulți mărturisesc credința creștină ortodoxă răsăriteană, îi ajută să nu despartă crucea de înviere și nici suferința de speranță, dar și să iubească tradiția creștină bimilenară a poporului român mai mult decât orice ideologie politică sau filozofică efemeră sau trecătoare”, a adăugat Părintele Patriarh Daniel.

La final, Patriarhul Daniel i-a îndemnat pe credincioși să mulțumească lui Dumnezeu pentru „darurile Duhului Sfânt revărsate în sfinții din popor român. Daruri pe care acești sfinți le-au cultivat prin credință și nevoință, sau osteneală, prin rugăciune și fapte bune”.

Foto credit: Ziarul Lumina