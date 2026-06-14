PS Varlaam Ploieșteanul a sfințit o biserică în orașul Voluntari: Rolul rugăciunilor și al Sfintei Liturghii este crucial

Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul a oficiat duminică slujba de sfințire pentru Biserica „Botezul Domnului” din cartierul Pipera, Voluntari. Ierarhul evidențiat importanța rugăciunii în construirea unui lăcaș de cult.

Biserica a fost construită și, în prezent, se lucrează la pictură. Sfințirea cu agheasmă și untdelemn sfințit a fost oficiată pentru ca în lăcașul de cult să se poată sluji.

„Modelul acestei lucrări ca eforturile celor care construiesc și înfrumusețează o biserică să fie însoțite de rugăciune este vechi, pentru că o biserică începe prin sfințirea pietrei de temelie, iar pe parcursul ei, în diferite etape se mai săvârșește sfințirea apei pentru alungarea tuturor lucrărilor potrivnice care duc adeseori la blocaje în procesul acesta de construcție”, a spus Preasfinția Sa.

Episcopul vicar patriarhal a amintit de exemplul Catedralei Naționale, pentru care se fac rugăciuni la fiecare Sfântă Liturghie, în toate lăcașurile de cult din Patriarhia Română.

„Rolul rugăciunilor și mai ales al Sfintei și Dumnezeiești Liturghii este crucial. De aceea s-a dorit ca și aici, chiar dacă lucrările vor continua, să se poată săvârși Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și laudele bisericești în timpul zilei”.

Pregătirea tainei Bisericii

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a subliniat că momentul chemării Sfinților Apostoli este una dintre etapele pregătirii Bisericii.

„Evanghelia de astăzi ne prezintă un alt moment de pregătire a Bisericii, după ce Hristos a primit botezul, moment fondator al acestei realități pe care o întemeiază El, Biserica, pentru că la botezul Domnului s-a arătat Preasfânta Treime”.

Episcopul vicar patriarhal a evidențiat că Biserica întemeiată de Mântuitorul Iisus Hristos a rodit sfinți de-a lungul timpului.

„Astăzi îi sărbătorim pe Sfinții Români, de la primii martiri din Dobrogea, de fapt de la Sfântul Apostol Andrei care a predicat Evanghelia în sud-estul țării noastre, în Dobrogea de astăzi, misiune la care l-a asociat pe consăteanul său, Sfântul Apostol Filip, amândoi fiind din Betsaida Galilei”.

„Prin ei, Evanghelia noastră a pătruns în sângele, în ADN-ul poporului român, în momentul în care el se năștea ca popor nou în istorie, din populația autohtonă geto-dacă și din populația romană, care în anul 106 a ocupat Dacia lui Decebal și care au trimis aici nu doar legiuni să întărească stăpânirea Imperiului Roman, ci mulți negustori și foarte mulți coloniști din toate orașele Imperiului Roman, din această simbioză s-a născut poporul român la care, ca element unificator și înnoitor, s-a adăugat Evanghelia în mod firesc”, a explicat Preasfinția Sa.

Diplome și ordine

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a înmânat diplome și ordine ctitorilor, oferite de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Părintele Constantin Hurjui, care va sluji în noul lăcaș, de cult a fost hirotesit iconom stavrofor. George Becali a primit „Ordinul Sanctus Stephanus Magnus” pentru mireni; Adrian Păun, Gelu Mălureanu și Constantin Maricuț au primit Diploma omagială 2026 – „Anul omagial al pastorației familie creștine” cu medalie.

De asemenea, Clubului sportiv FCSB i-a fost acordată Diploma omagială 2026 – „Anul omagial al pastorației familiei creștine” și lui Vasile Dodu Brânzan, distincția de vrednicie cu chipul „Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor”.

Lăcașul de cult mai are și hramurile Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe.

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Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu