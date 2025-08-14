Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ți-am pregătit 5 știri importante de miercuri, ca să începi dimineața de joi cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel, în mesajul la Duminica Migranților Români, amintește că rugăciunea și iubirea de părinți și neam nu cunosc hotare

Într-un mesaj adresat cu ocazia Duminicii migranților români marcată de Patriarhia Română în prima duminică de după sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis românilor de peste hotare îndemnul de a nu uita că „rugăciunea, iubirea față de părinți, de neam și de Dumnezeu nu cunosc hotare”.

PS Timotei Sătmăreanul s-a rugat la Icoana Maicii Domnului de la Rohia adusă la Spitalul Judetean din Baia Mare

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei, a oficiat marți Taina Sfântului Maslu și Paraclisul Maicii Domnului la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare..

De hramul istoric, la Mănăstirea Putna va fi sfințit un nou paraclis: Program

Mănăstirea Putna din județul Suceava își serbează hramul istoric vineri, de sărbătoarea „Adormirii Maicii Domnului”. Din programul liturgic anunțat de obște pentru perioada 14-17 august face parte și sfințirea unui nou paraclis al sfântului așezământ.

Precizare privind modificările legislative referitoare la asigurarea medicală a personalului clerical și monahal

Preoții nu au fost niciodată exceptați de la plata contribuțiilor de sănătate și nu au beneficiat de servicii medicale gratuite fără contribuție. Atât personalul clerical, cât și majoritatea monahilor sunt angajați ai unităților de cult și achită, ca orice alt angajat din România, impozite și contribuții la salariu, fără a beneficia de nicio scutire specială.

Mănăstirea Nicula se pregătește de hram: Mitropolitul Andrei va conduce pelerinajul pedestru din ajun

Mănăstirea Nicula din județul Cluj se pregătește zilele acestea să-și primească pelerinii, veniți să se închine cu evlavie la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului din patrimoniul sfântului așezământ.

