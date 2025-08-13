Mănăstirea Nicula se pregătește de hram: Mitropolitul Andrei va conduce pelerinajul pedestru din ajun

Mănăstirea Nicula din județul Cluj se pregătește zilele acestea să-și primească pelerinii, veniți să se închine cu evlavie la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului din patrimoniul sfântului așezământ.

Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, hramul mănăstirii, va fi precedată de tradiționalul pelerinaj pedestru „La Nicula colo-n deal”.

Ajunul sărbătorii

Evenimentul debutează joi, 14 august 2025, de la ora 11:00, la Biserica Sfântul Nicolae din parcul central al orașului Gherla, de unde pelerinii vor merge pe jos până la biserica de lemn din incinta Mănăstirii Nicula.

Pelerinajul, pe o distanță de aproximativ șapte kilometri, este organizat în amintirea anului 1699, când icoana pictată de preotul ortodox Luca din Iclod și aflată în biserica din Nicula a lăcrimat timp de trei săptămâni.

Procesiunea va fi condusă de Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, însoțit de un sobor de arhierei, preoți și diaconi, din care va face parte și Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, a cărui mănăstire de metanie este Nicula.

Joi, de la ora 18.00, la altarul de vară al Mănăstirii Nicula va fi oficiată slujba Vecerniei Mari unită cu Litia, iar de la ora 22.00, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului va fi scoasă din biserică și vor fi oficiate slujbele Utreniei și Prohodului Maicii Domnului.

Rugăciunea va culmina cu procesiunea icoanei la miezul nopții.

În ziua de praznic

Vineri, 15 august, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, Sfânta Liturghie va fi oficiată începând de la ora 09:00, tot la altarul de vară, de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei împreună cu un sobor de ierarhi și clerici.

Pe toată perioada prezenței lor la Mănăstirea Nicula, credincioșii sunt sfătuiți să fie responsabili unii față de alții și mai ales față de ce lasă în urma lor, știind că pășesc într-o grădină a Maicii Domnului, transmit reprezentanții Mitropoliei Clujului.

La icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Nicula are loc anual, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, unul dintre cele mai mari pelerinaje la nivel național, alături de cele de la Cuvioasa Parascheva de la Iași, Sfântul Dimitrie cel Nou de la București și de la Peștera Sfântului Andrei de la Constanța.

La finele anului trecut, la Mănăstirea Nicula a fost instalat stareț Arhim. Iustin Miron, fondatorul Mănăstirii Oașa din jud. Alba.

Foto credit: Mitropolia Clujului