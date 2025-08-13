PS Timotei Sătmăreanul s-a rugat la Icoana Maicii Domnului de la Rohia adusă la Spitalul Judetean din Baia Mare

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei, a oficiat marți Taina Sfântului Maslu și Paraclisul Maicii Domnului la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare.

Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia a fost adusă de o delegație condusă de arhim.Macarie Motogna, exarh eparhial și starețul sfintei mănăstiri. Răspunsurile liturgice au fost oferite de membrii Grupului psaltic „Sfinții Martiri Brâncoveni”.

După săvârșirea slujbelor, preoții au mers în saloanele spitalului pentru a-i unge cu untdelemn sfințit pe toți pacienții internați, înălțând rugăciuni pentru vindecarea și întărirea acestora.

„Suntem cu toții în rugăciune, în momente de profunzime duhovnicească, având în mijlocul nostru, prin purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Iustin, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Rohia. Să rugăm pe Dumnezeu și pe Maica Domnului ca să ne asculte rugăciunile și să vorbească în sufletele și inimile noastre!”, a transmis Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul.

În încheiere, ierarhul a adresat mulțumiri conducerii spitalului, cadrelor medicale, preoților slujitori și tuturor celor prezenți la acest eveniment duhovnicesc, evidențiind importanța prezenței Bisericii în mijlocul celor aflați în suferință.



Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului