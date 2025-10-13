Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel explică ce este inima curată și bună, care face roditor Cuvântul lui Dumnezeu

„Inima curată și bună este starea duhovnicească a sufletului în care cuvântul mântuitor și sfințitor al Evangheliei lui Hristos devine roditor de cuvinte curate, de cuvinte frumoase și de fapte bune”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel duminică.

Citește mai mult.

Moaștele Sf. Grigorie Palama au ajuns la Iași: Este prima dată când ies din Tesalonic

O delegație de la Tesalonic, Grecia, condusă de Mitropolitul Filoteu al Tesalonicului, a adus la Iași moaștele Sf. Grigorie Palama. Odorul a ajuns sâmbătă noapte, în jurul orelor 23:00.

Citește mai mult.

O biserică ilfoveană a fost pusă sub ocrotirea Sf. Parascheva: PS Varlaam Ploieșteanul a sfințit pictura

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a sfințit duminică pictura bisericii din satul Piscu, comuna Ciolpani, județul Ilfov. Cu acest prilej, sfântul lăcaș a primit și hramul „Sf. Cuv. Parascheva”.

Citește mai mult.

Ți-ai instalat pe telefon Calendarul Oficial al Patriarhiei Române? Funcționalități noi în aplicație: audio și video

Tu ți-ai instalat pe telefon Calendarul Oficial al Patriarhiei Române? Aplicația beneficiază de noi funcționalități, între care formatele audio și video.

Citește mai mult.

Moaștele Sf. Parascheva și ale Sf. Grigorie Palama, purtate în procesiune: Calea Sfinților la Iași (FOTO, VIDEO dronă)

Mii de persoane au luat parte duminică seară la tradiționala procesiune cu moaștele Sfintei Parascheva, cărora anul acesta li s-au alăturat moaștele Sf. Grigorie Palama aduse de la Tesalonic, Grecia.

Citește mai mult.