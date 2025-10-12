Patriarhul Daniel explică ce este inima curată și bună, care face roditor Cuvântul lui Dumnezeu

„Inima curată și bună este starea duhovnicească a sufletului în care cuvântul mântuitor și sfințitor al Evangheliei lui Hristos devine roditor de cuvinte curate, de cuvinte frumoase și de fapte bune”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel duminică.

Patriarhul României a explicat în detaliu Pilda Semănătorului din Evanghelia după Luca, citită în biserici în Duminica a 21-a după Rusalii. Aceasta ne spune că rostul vieții noastre este primirea Cuvântului lui Dumnezeu și transformarea lui în rod prin fapte bune.

„Nu este suficient să dobândim multe cunoștințe intelectuale despre credință, ci este nevoie să săvârșim și multe fapte ale bunătății, ale credinței lucrătoare prin iubire, după cum spune Sfântul Apostol Pavel”, a subliniat Preafericirea Sa.

Ce este „inima curată și bună”

„Domnul Iisus Hristos tâlcuiește pământul cel bun, în care sămânța a rodit însutit, ca fiind inima curată și bună a omului”, a amintit Patriarhul României.

„Când Evanghelia vorbește despre inima curată și bună, adică despre inima roditoare, ea nu se referă la inima care pulsează sângele în corp, fiind susținătoare a vieții duhului, ci la inimă în înțelesul de centru al vieții spirituale a omului credincios, în care gândirea, simțirea și voința omului se unesc, pentru a conlucra cu harul Duhului Sfânt, spre a dobândi iubire smerită și milostivă asemenea iubirii lui Hristos pentru oameni.”

Inima curată, sau sinceră, nu este suficientă în această lucrare spirituală: „În general, există mulți oameni cu inimă curată, adică sinceră. Dar nu toți sunt milostivi”, a spus Patriarhul României. „Inima curată trebuie să fie și bună, sau milostivă.”

Iar această lumină din inima curată și bună se arată în cuvântul bun și în fapta bună, adică în milostivirea ajutorării omului aflat în dificultate, a subliniat Preafericirea Sa.

Cei mai cunoscuți oameni cu inimă curată și bună

Pentru a pune în practică devenirea noastră în duh, avem nevoie să privim spre sfinți, care sunt „cei mai cunoscuți oameni care au inimă curată și bună”.

Aceștia „au făcut roditor Cuvântul lui Dumnezeu în viața lor, pentru că și-au curățit inima de păcate prin pocăință, post și rugăciune, au luminat-o și au sfințit-o prin Sfânta Împărtășanie și au făcut-o bună, sau milostivă, prin fapte bune izvorâte din iubire smerită”, a continuat Părintele Patriarh Daniel.

„Iubirea smerită este iubirea milostivă. Iubirea trufașă este iubire posesivă. Toți sfinții au cultivat iubirea smerită și milostivă, adică iubirea darnică și au devenit modele pentru credincioșii Bisericii.”

„Când un om este sincer și smerit, curat cu sufletul, bun și milostiv, el se aseamănă cu Dumnezeu cel milostiv”, a adăugat Preafericirea Sa.

„Să ne ajute Dumnezeu să urmăm pilda sfinților, pentru a face roditoare în noi lumina sfântă din Pilda Semănătorului”, a încheiat Părintele Patriarh Daniel.

Patriarhul României a participat duminică la Sfânta Liturghie oficiată în Paraclisul „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu (deschidere articol)