O biserică ilfoveană a fost pusă sub ocrotirea Sf. Parascheva: PS Varlaam Ploieșteanul a sfințit pictura

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a sfințit duminică pictura bisericii din satul Piscu, comuna Ciolpani, județul Ilfov. Cu acest prilej, sfântul lăcaș a primit și hramul „Sf. Cuv. Parascheva”.

Din soborul de slujitori au făcut parte Părintele Mihai Cristian Burcea, Protopop de Ilfov Nord, Părintele Mihai Dobrin, parohul comunității, și alți clerici din Arhiepiscopia Bucureștilor.

Ierarhul a stropit cu apă sfințită și a uns cu Sfântul și Marele Mir icoanele din catapeteasmă și pe cele din exteriorul bisericii, apoi a oficiat Sfânta Liturghie și a conferit distincții pentru sprijinitori.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a spus că noile icoane fac din biserică o adevărată podoabă a comunității și o fereastră spre cer: „Prin intermediul acestor imagini sfinte, noi putem să ne închipuim frumusețile cele de negrăit de Împărăția Cerurilor”.

Ierarhul a menționat că nu este întâmplător faptul că sfințirea are loc în Duminica Sf. Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic, care au condamnat iconoclasmul, consfințind învățătura și practica ortodoxă de a reprezenta chipurile sfinte.

Acestea se bazează pe Întruparea Fiului lui Dumnezeu, care S-a arătat astfel oamenilor vizibil, în trup, a explicat Preasfinția Sa, amintind, printre altele, relatarea Sf. Ev. Ioan: „Filip I-a zis: Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis: De atâta vreme sunt cu voi și nu M-ai cunoscut, Filipe? Cel ce M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu: Arată-ne pe Tatăl?”

O nouă ocrotitoare a comunității

„Doar două zile ne despart de praznicul pomenirii Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași și iată că, prin decizie patriarhală, astăzi dumneavoastră ați primit un nou ocrotitor al bisericii, parohiei și satului dumneavoastră: Sfânta Parascheva cea grabnic ajutătoare, așa cum spunem noi în Acatistul ei”, a precizat părintele episcop vicar patriarhal.

„Să ne rugăm împreună ca Dumnezeu să dăruiască pace în lume, să dăruiască sănătate, iertare de păcate și mântuire, iar Sfânta Cuvioasă Parascheva să ne ocrotească pe fiecare dintre noi.”

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a explicat Pilda Semănătorului, citită în această duminică în biserici.

Semănătorul Hristos

„Semănătorul este Însuși Mântuitorul Iisus Hristos, Care a descoperit lumii Evanghelia împărăției Cerurilor. Cuvintele Mele sunt duh și viață, spune Mântuitorul Însuși.”

„Păsările cerului sugerează lucrarea duhurilor celor necurate din văzduh, care vin și răpesc cuvântul lui Dumnezeu din urechile și inima celui care le-a ascultat cu superficialitate, ca nu cumva acela crezând să se mântuiască.”

Sămânța care cade pe pământ pietros este sufletul care nu poate păstra cuvântul Domnului în el la vreme de încercare, iar sămânța sufocată de spini este sufletul oamenilor care se pierd cu grijile vieții.

„Câți dintre creștini n-au mai găsit timp nici pentru rugăciunea de seară sau de dimineață, cu atât mai puțin câteva ceasuri în zilele de duminică sau de sărbătoare, ca să vină la biserică, nu s-au mai dus în pelerinaj, n-au mai avut timp nici pentru propria familie, și-au neglijat părinții, i-au uitat pe copii cu telefoanele și cu tabletele și nici propria lor viață nu o mai trăiesc?” a reflectat ierarhul.

„Grijile, bogățiile și alergătura după plăcerile fără sens din lumea aceasta le fură oamenilor nu numai posibilitatea rodirii cuvântului pe care l-au primit cu bucurie în inima lor”, a adăugat Preasfinția Sa. Aceștia „ratează propria lor viață și viața de familie”.

Să nu lăsăm partea Mariei

Părintele episcop vicar patriarhal a îndemnat creștinii să nu lase deoparte „partea Mariei”, care este ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. În acest sens, Preasfinția Sa a amintit afirmația Mântuitorului Iisus Hristos: „Dacă Mă iubește cineva, va păzi cuvântul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi, și vom veni la el și vom face locaș la el”.

Pilda Semănătorului ne atrage atenția „să ne pregătim inima, curățind-o de orice patimă și păcat prin pocăință și spovedanie, să o umplem de bunătatea exprimată prin faptele de milostenie față de semenii noștri și, în acest pământ curat și roditor, să primim cuvântul lui Dumnezeu și să rodim întru răbdare, spre slava lui Dumnezeu și a noastră mântuire”, a încheiat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

Liturghia fost urmată de un Parastas pentru ctitorii, binefăcătorii și slujitorii comunității.

Ordine și distincții

La finalul, ierarhul a înmânat ordinele și distincțiile acordate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Părintele Paroh Mihai Dobrin a fost ridicat la rangul de iconom, iar Tudor Ioniță a primit Ordinul „Sfinții Împărați Constantin și Elena” pentru mireni. Filantropul George Becali și Bogdan-Cristian Călin, primarul comunei Ciolpani, au primit Ordinul Mitropolitan „Sf. Ier. Neofit Cretanul” pentru mireni.

Familia de artiști Virgil și Adriana Scripcariu, membri implicați ai comunității locale, a primit Distincția de vrednicie cu chipul Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor.

Hramul principal al Parohiei Pisc din satul Piscu, comuna Ciolpani, jud. Ilfov este „Izvorul Tămăduirii”.

Foto credit: Ziarul Lumina / Filip-Hristofor Cane