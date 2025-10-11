Ți-ai instalat pe telefon Calendarul Oficial al Patriarhiei Române? Funcționalități noi în aplicație: audio și video

Tu ți-ai instalat pe telefon Calendarul Oficial al Patriarhiei Române? Aplicația beneficiază de noi funcționalități, între care formatele audio și video.

Iată cele mai importante noi funcționalități ale aplicației:

modulul care le oferă utilizatorilor posibilitatea de a se abona la notificări zilnice sau notificări ocazionale speciale;

sinaxarul în format audio furnizat de Radio Trinitas;

sinaxarul video furnizat de Trinitas TV.

Noutățile le oferă utilizatorilor o experiență completă, sub semnul Sfintei Treimi, de lecturare, audiție sau vizionare a Sinaxarului fiecărei zile.

Echipa de realizatori ai aplicației Calendarul Oficial al Patriarhiei Române urmează să lanseze în curând mai multe module și funcții speciale.

Informațiile prezentate sunt aprobate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Textele care redau viețile sfinților sunt culese din surse autorizate, iar, în perspectivă, aplicația va integra textele și icoanele din structura Sinaxarului Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române.

Proiectul Calendarului Oficial al Patriarhiei Române a fost lansat în Anul omagial 2025, dedicat Centenarului Patriarhiei Române, iar designul face parte din conceptul vizual al Anului Centenar al Patriarhiei Române.

Foto credit: Patriarhia Română