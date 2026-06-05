PS Paisie Sinaitul despre Sf. Elisabeta și Filofteia de la Pasărea: Chemarea la sfințenie este la fel de vie și astăzi

„Chemarea la sfințenie este la fel de vie și astăzi”, a subliniat vineri Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul în mesajul transmis cu prilejul proclamării locale a canonizării Sfintelor Elisabeta și Filofteia la Mănăstirea Pasărea.

Ierarhul a arătat că momentul proclamării reprezintă „o mare bucurie pentru Biserica Ortodoxă Română și pentru toți cei care cunosc viața duhovnicească a Mănăstirii Pasărea”.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a evidențiat faptul că cele două sfinte aparțin unor perioade istorice diferite, însă mărturisesc aceeași chemare la sfințenie și aceeași dăruire față de Dumnezeu.

„Între ele există o profundă unitate: amândouă au arătat că apropierea de Dumnezeu nu ține de epocă, de condițiile istorice sau de contextul social, ci de răspunsul personal pe care fiecare om îl dă chemării lui Dumnezeu”.

Sfințenia care a rodit sfinți

Referindu-se la Sfânta Cuvioasă Filofteia de la Pasărea, Episcopul vicar patriarhal a subliniat că sfințenia ei a rodit în mod concret prin viața și lucrarea fiului său, Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica.

„Ne amintește de frumusețea unei vieți trăite în credință, în familie și apoi în monahism. Merită amintit faptul că sfințenia vieții Sfintei Cuvioase Filofteia sale a rodit sfinți”.

„Acest fapt ne arată că sfințenia nu este doar o realizare personală, ci și o putere care modelează generații și formează caractere, vocații și destine”, a adăugat Preasfinția Sa.

O sfântă contemporană

Vorbind despre Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea, ierarhul a evidențiat actualitatea mărturiei sale: „Faptul că avem o sfântă atât de apropiată de timpul nostru este un mesaj foarte puternic”.

„Uneori există impresia că sfinții aparțin doar trecutului îndepărtat, că au trăit în vremuri excepționale și că experiența lor nu mai poate fi repetată astăzi. Canonizarea Sfintei Elisabeta arată exact contrariul: Dumnezeu lucrează și în prezent”.

Totodată, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a subliniat importanța duhovnicească a Mănăstirii Pasărea, locul care leagă viețile celor două sfinte, nu doar ca un reper istoric și cultural, ci și un spațiu în care „s-a manifestat, în mod concret, lucrarea sfințitoare a lui Dumnezeu”.

„Sfinții nu sunt personalități izolate, ci rodul unei vieți ecleziale, al unei comunități de rugăciune și al unei continuități duhovnicești”, a mai spus Preasfinția Sa.

Mesajul speranței

Episcopul vicar patriarhal a evidențiat importanța canonizării celor două cuvioase: „Aceste două chipuri de sfințenie ne invită să redescoperim liniștea interioară, rugăciunea și relația autentică cu Dumnezeu”.

„Ele nu transmit un mesaj spectaculos, ci unul profund: omul își găsește adevărata împlinire atunci când Îl pune pe Dumnezeu în centrul vieții sale”.

Ierarhul a amintit și contribuția esențială a femeilor în viața Bisericii, subliniind că prin canonizarea Sfintelor Filofteia și Elisabeta este evidențiat rolul lor în familie și societate.

„Proclamarea canonizării nu reprezintă doar recunoașterea unor virtuți exemplare, ci și chemarea de a intra într-o legătură vie cu aceste sfinte, de a le cere rugăciunea și de a ne inspira din exemplul lor”, a spus Preasfinția Sa.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a încheiat cu mesajul principal transmis de cele două sfinte: „Ele ne arată că sfințenia nu este un ideal imposibil, rezervat câtorva aleși, ci vocația fiecărui creștin. Iar faptul că una dintre ele este atât de apropiată de timpul nostru ne amintește că și astăzi, în lumea contemporană, este posibilă o viață trăită în deplină comuniune cu Dumnezeu”.

Vezi și:

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene