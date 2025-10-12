Moaștele Sf. Parascheva și ale Sf. Grigorie Palama, purtate în procesiune: Calea Sfinților la Iași (FOTO, VIDEO dronă)

Mii de persoane au luat parte duminică seară la tradiționala procesiune cu moaștele Sfintei Parascheva, cărora anul acesta li s-au alăturat moaștele Sf. Grigorie Palama aduse de la Tesalonic, Grecia.

La eveniment au fost prezenți Mitropoliții Teofan al Moldovei și Bucovinei și Filoteu al Tesalonicului, precum și Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor.

Preoții din oraș, din eparhie și din întreaga țară au fost îmbrăcați în veșminte albe de sărbătoare, iar credincioșii s-au alăturat cu busuioc, flori și candele în mâini.

În mireasmă de tămâie, în dangăt de clopot și tropare, procesiunea a pornit, în jurul orei 19.00, din curtea Catedralei Mitropolitane, alaiul urmând traseul: Bulevardul „Ștefan cel Mare şi Sfânt” – Strada I. C. Brătianu – Strada Cuza-Vodă – Strada Armeană – Biserica „Sfântul Sava” – Strada Costache Negri – Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi”.

Prima oprire a avut loc în fața Maternității „Cuza Vodă” din Iași, a doua – în fața Bisericii „Sfântul Sava”, iar a treia – în dreptul Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi”. În jurul orei 20.00, moaștele celor doi sfinți au fost așezate din nou spre închinare.

„Am remarcat o anumită cumințenie a credincioșilor, parcă mai multă seninătate pe chipul lor, semn că, chiar dacă sunt greutăți în viață, omul apreciază momentele de adâncime, de cuprindere, de înălțime”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Teofan la final.

„Vă mulțumesc și îmi exprim bucuria deosebită pentru prezența mea aici, la Iași, la această procesiune minunată, strălucită, cu ocazia hramului Sfintei Cuvioase Parascheva”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Filoteu.

„Dumnezeu să binecuvânteze pe arhipăstorul și părintele acestei eparhii, Părintele Mitropolit Teofan, pe Părintele Episcop Nichifor, pe toți clericii și părinții prezenți aici, psalții și cântăreții și pe toți credincioșii și pelerinii care cu evlavie și credință în Dumnezeu au urmat această procesiune. Și Dumnezeu să binecuvânteze în mod special întregul popor român. Ani mulți și binecuvântați!”

Programul hramului este disponibil aici.

Vezi mai multe fotografii aici.

Vezi și:

Foto credit: Doxologia.ro / Oana Nechifor (deschidere articol)